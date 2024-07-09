https://1prime.ru/20240709/neformalno-849946514.html

Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке

Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке - 09.07.2024, ПРАЙМ

Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке

Российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до старта официальных переговоров в Кремле. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T13:45+0300

2024-07-09T13:45+0300

2024-07-09T13:45+0300

владимир путин

нарендра моди

россия

индия

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до старта официальных переговоров в Кремле. "У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам", - отметил президент. Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.

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индия

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владимир путин, нарендра моди, россия, индия