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Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке
Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке - 09.07.2024, ПРАЙМ
Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке
Российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до старта официальных переговоров в Кремле. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:45+0300
2024-07-09T13:45+0300
владимир путин
нарендра моди
россия
индия
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до старта официальных переговоров в Кремле. "У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам", - отметил президент. Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
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владимир путин, нарендра моди, россия, индия
Владимир Путин, Нарендра Моди, РОССИЯ, ИНДИЯ
13:45 09.07.2024
 
Путин и Моди обсудили все вопросы в неформальной обстановке

Путин заявил, что они с Моди в неформальной обстановке обсудили все вопросы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин раскрыл подробности общения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди до старта официальных переговоров в Кремле.
"У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам", - отметил президент.
Восьмого июня стартовал официальный визит индийского премьера в Москву. Это его первая поездка в Россию за пять лет. Накануне они общались с российским коллегой в подмосковной резиденции.
Встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
И в горе, и в радости. Моди высказался о сотрудничестве с Россией
11:36
 
Владимир ПутинНарендра МодиРОССИЯИНДИЯ
 
 
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