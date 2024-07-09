https://1prime.ru/20240709/neft-849940137.html

Цены на нефть стабилизировались, опасения насчет урагана "Берил" спали

Цены на нефть стабилизировались, опасения насчет урагана "Берил" спали - 09.07.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть стабилизировались, опасения насчет урагана "Берил" спали

Цены на нефть во вторник снижаются, продолжая динамику предыдущей сессии, после того как ураган, обрушившийся на ключевой нефтедобывающий центр США в Техасе,... | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:48+0300

2024-07-09T11:48+0300

2024-07-09T11:48+0300

рынки

мировой рынок нефти

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/23/841402324_43:0:2358:1302_1920x0_80_0_0_7c585daa1ee12b72da340ed9312ed7e8.jpg

МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Цены на нефть во вторник снижаются, продолжая динамику предыдущей сессии, после того как ураган, обрушившийся на ключевой нефтедобывающий центр США в Техасе, нанес меньший ущерб, чем ожидали рынки, ослабив опасения по поводу предложения.Фьючерсы на нефть марки Brent к 03.21 по Гринвичу опустились на 22 цента, до 85,53 доллара, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 24 цента, до 82,09 доллара."В ходе сегодняшней сессии цены на нефть развернулись, поскольку участники рынка ждут прогресса в переговорах о прекращении огня на Ближнем Востоке, в то время как влияние урагана 'Берил' на поставки оказалось более ограниченным, чем прогнозировалось изначально", - сказал рыночный стратег-аналитик IG Йип Джун Рон.Хотя активность нефтепереработки замедлилась, а некоторые производственные площадки были эвакуированы, основные нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США, судя по всему, подверглись минимальному воздействию урагана "Берил", который после удара по побережью Техаса ослаб и перешел в категорию тропического шторма."Первые сведения указывают на то, что большинство объектов энергетической инфраструктуры остались невредимыми", - отметили аналитики ING Уоррен Паттерсон и Ева Манти в заметке для клиентов, добавив, что динамика цен на рынках сырой нефти и нефтепродуктов отражает отсутствие серьезных по поводу перебоев в поставках, вызванных ураганом.Это ослабило беспокойство рынка по поводу риска перебоев с поставками в Техасе, где добывается 40% сырой нефти в США.Перед ураганом были закрыты основные порты для отгрузки нефти в районе Корпус-Кристи, Галвестона и Хьюстона. Судоходный канал Корпус-Кристи был вновь открыт в понедельник, а порт Хьюстона, по прогнозам, возобновит работу во вторник днем.Несколько ключевых нефтеперерабатывающих компаний, таких как Marathon Petroleum, также готовятся к возобновлению работы своих перерабатывающих установок.Участники рынка также следят за ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы получить дополнительные сигналы. В понедельник цены на нефть снизились на 1% на фоне надежд на то, что возможное соглашение о прекращении огня в Газе может снять опасения по поводу перебоев с поставками нефти на мировой рынок.Высокопоставленные американские чиновники в понедельник были в Египте для проведения переговоров, но между двумя сторонами остались разногласия, сообщил Белый дом. ХАМАС заявил, что новое вторжение Израиля в сектор Газа поставило под угрозу потенциальное соглашение.Рынки также ждали выхода ключевых данных по инфляции в США. Кроме того, во вторник и среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл должен выступить в конгрессе. Ряд слабых данных по рынку труда значительно повысил вероятность снижения ключевой процентной ставки в сентябре, и теперь инвесторы оценивают такую возможность в 80%."В связи с тем, что недавние экономические данные в США укрепили надежды на сентябрьское снижение ставки, любое подтверждение предстоящего прогресса в области инфляции может помочь поддержать более широкую склонность к риску, что, вероятно, предоставит ценам на нефть возможность стабилизироваться на фоне более благоприятного прогноза спроса", - сказал Йип из IG.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок нефти