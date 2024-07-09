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Премьер Белоруссии рассказал о реализации с Россией самолета "Освей"
Премьер Белоруссии рассказал о реализации с Россией самолета "Освей" - 09.07.2024, ПРАЙМ
Премьер Белоруссии рассказал о реализации с Россией самолета "Освей"
Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация белорусско-российского проекта по созданию двухмоторного самолета "Освей" идет по графику. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:55+0300
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МИНСК, 9 июл – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация белорусско-российского проекта по созданию двухмоторного самолета "Освей" идет по графику. Москва и Минск подписали 15 апреля межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Испытания двух опытных образцов белорусско-российского самолета "Освей" пройдут в 2026-2027 годах, сообщил заместитель директора – главный инженер ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Андрей Тучин. "Буквально месяц назад был подписан договор между УЗГА (Уральский завод гражданской авиации – ред.) и белорусской организацией на проектирование самолета, выдано техническое задание, и специалисты приступили к соответствующей работе. Поэтому идем в графике", - сказал премьер в Екатеринбурге во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. В июле 2023 года Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии позже сообщали, что в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета. В январе этого года вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов.
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Премьер Белоруссии рассказал о реализации с Россией самолета "Освей"
Головченко: создание Белоруссией и РФ самолета "Освей" идет по графику
МИНСК, 9 июл – ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что реализация белорусско-российского проекта по созданию двухмоторного самолета "Освей" идет по графику.
Москва и Минск подписали 15 апреля межправительственное соглашение о разработке и организации производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей". Испытания двух опытных образцов белорусско-российского самолета "Освей" пройдут в 2026-2027 годах, сообщил заместитель директора – главный инженер ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" Андрей Тучин.
"Буквально месяц назад был подписан договор между УЗГА (Уральский завод гражданской авиации – ред.) и белорусской организацией на проектирование самолета, выдано техническое задание, и специалисты приступили к соответствующей работе. Поэтому идем в графике", - сказал премьер в Екатеринбурге во время встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.
В июле 2023 года Головченко заявил, что Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. В Госкомвоенпроме Белоруссии позже сообщали, что в рамках выставки "Иннопром" с РФ подписана комплексная межведомственная программа по сотрудничеству в области авиастроения. Достигнуты договоренности о совместной разработке и организации в Белоруссии серийного производства двухмоторного 19-местного самолета.
В январе этого года вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик сообщил, что до 2030 года планируется выпустить 85-100 самолетов.