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Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - 09.07.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров
Переговоры России и Индии, которые состоятся 9 июля, будут проведены в формате рабочего завтрака, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T11:09+0300
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россия
индия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переговоры России и Индии, которые состоятся 9 июля, будут проведены в формате рабочего завтрака, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента отметил, что во вторник лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди намерены посетить павильон "Атом" на ВДНХ, где будут присутствовать большие делегации с двух сторон и прослушаны доклады руководителей профильных ведомств.Как также заявил Песков, неформальное общение Путина и Моди продлилось порядка трех часов и было очень содержательным.
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россия, индия, дмитрий песков
РОССИЯ, ИНДИЯ, Дмитрий Песков
11:09 09.07.2024 (обновлено: 11:11 09.07.2024)
 
Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Песков: российско-индийские переговоры пройдут в формате рабочего завтрака

© POOL | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переговоры России и Индии, которые состоятся 9 июля, будут проведены в формате рабочего завтрака, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что во вторник лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди намерены посетить павильон "Атом" на ВДНХ, где будут присутствовать большие делегации с двух сторон и прослушаны доклады руководителей профильных ведомств.
Как также заявил Песков, неформальное общение Путина и Моди продлилось порядка трех часов и было очень содержательным.
 
РОССИЯИНДИЯДмитрий Песков
 
 
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