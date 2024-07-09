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Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров - 09.07.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал о формате российско-индийских переговоров

Переговоры России и Индии, которые состоятся 9 июля, будут проведены в формате рабочего завтрака, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 09.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-09T11:09+0300

2024-07-09T11:09+0300

2024-07-09T11:11+0300

россия

индия

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Переговоры России и Индии, которые состоятся 9 июля, будут проведены в формате рабочего завтрака, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента отметил, что во вторник лидеры России и Индии Владимир Путин и Нарендра Моди намерены посетить павильон "Атом" на ВДНХ, где будут присутствовать большие делегации с двух сторон и прослушаны доклады руководителей профильных ведомств.Как также заявил Песков, неформальное общение Путина и Моди продлилось порядка трех часов и было очень содержательным.

индия

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россия, индия, дмитрий песков