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Швейцария расширила санкции против России - 09.07.2024, ПРАЙМ
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Швейцария расширила санкции против России
Швейцария расширила санкции против России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Швейцария расширила санкции против России
Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:31+0300
2024-07-09T13:31+0300
россия
швейцария
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства."В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства", — говорится в заявлении.Полный список не был опубликован, однако предположительно в него вошли бизнесмены, представители СМИ, вооруженных сил и судебной системы. Общее число российских физических и юридических лиц, в отношении которых Швейцария ввела санкции, превышает уже 2,2 тысячи.Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html
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россия, швейцария
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ
13:31 09.07.2024
 
Швейцария расширила санкции против России

Швейцария расширила санкции против России, внеся в список 69 физлиц и 47 юрлиц

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСтраны мира. Швейцария
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства.
"В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства", — говорится в заявлении.
Полный список не был опубликован, однако предположительно в него вошли бизнесмены, представители СМИ, вооруженных сил и судебной системы. Общее число российских физических и юридических лиц, в отношении которых Швейцария ввела санкции, превышает уже 2,2 тысячи.
Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.
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