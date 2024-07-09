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Швейцария расширила санкции против России
Швейцария расширила санкции против России - 09.07.2024, ПРАЙМ
Швейцария расширила санкции против России
Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства. | 09.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-09T13:31+0300
2024-07-09T13:31+0300
2024-07-09T13:31+0300
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швейцария
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства."В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства", — говорится в заявлении.Полный список не был опубликован, однако предположительно в него вошли бизнесмены, представители СМИ, вооруженных сил и судебной системы. Общее число российских физических и юридических лиц, в отношении которых Швейцария ввела санкции, превышает уже 2,2 тысячи.Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html
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россия, швейцария
Швейцария расширила санкции против России
Швейцария расширила санкции против России, внеся в список 69 физлиц и 47 юрлиц
МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. Швейцария внесет в санкционные списки 69 физических и 47 юридических лиц из России, следует из заявления швейцарского правительства.
"В соответствии со своими полномочиями 8 июля 2024 года министерство ввело санкции Швейцарии в отношении еще 69 физических лиц и 47 компаний и организаций", - говорится в сообщении швейцарского правительства", — говорится в заявлении.
Полный список не был опубликован, однако предположительно в него вошли бизнесмены, представители СМИ, вооруженных сил и судебной системы. Общее число российских физических и юридических лиц, в отношении которых Швейцария ввела санкции, превышает уже 2,2 тысячи.
Новые ограничительные меры вступят в силу 9 июля в 18:00 по местному времени.
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