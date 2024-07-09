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Мишустин отметил неэффективность незаконных санкций
Мишустин отметил неэффективность незаконных санкций - 09.07.2024, ПРАЙМ
Мишустин отметил неэффективность незаконных санкций
МИШУСТИН: ПОЛИТИКА НЕЗАКОННЫХ САНКЦИЙ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НЕЭФФЕКТИВНА, ОНА ПРИНОСИТ УЩЕРБ САМИМ ЕЕ ИНИЦИАТОРАМ | 09.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 июл - ПРАЙМ. МИШУСТИН: ПОЛИТИКА НЕЗАКОННЫХ САНКЦИЙ И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НЕЭФФЕКТИВНА, ОНА ПРИНОСИТ УЩЕРБ САМИМ ЕЕ ИНИЦИАТОРАМ
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Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин отметил неэффективность незаконных санкций
Мишустин: политика незаконных санкций неэффективна, наносит ущерб ее инициаторам