https://1prime.ru/20240710/abrams-849973230.html

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - 10.07.2024, ПРАЙМ

Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T08:08+0300

2024-07-10T08:08+0300

2024-07-10T08:23+0300

спецоперация на украине

россия

украина

abrams

сво

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Переданные Украине бронемашины Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. В свою очередь российское Министерство обороны не раз сообщало об уничтожении таких танков в зоне спецоперации. "Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", - заявил Зеленский во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне. Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.

https://1prime.ru/20240530/abrams-848670886.html

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россия, украина, abrams, сво