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Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams - 10.07.2024, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams
Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T08:08+0300
2024-07-10T08:23+0300
спецоперация на украине
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Переданные Украине бронемашины Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. В свою очередь российское Министерство обороны не раз сообщало об уничтожении таких танков в зоне спецоперации. "Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", - заявил Зеленский во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне. Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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россия, украина, abrams, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Abrams, СВО
08:08 10.07.2024 (обновлено: 08:23 10.07.2024)
 
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине Abrams

Зеленский: число поставленных Abrams не смогло изменить ситуацию на поле боя

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Переданные Украине бронемашины Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
В свою очередь российское Министерство обороны не раз сообщало об уничтожении таких танков в зоне спецоперации.
"Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя", - заявил Зеленский во время выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
Ранее Киев убеждал США отправить 31 танк Abrams на Украину, утверждая, что они необходимы для прорыва российской обороны. Однако ситуация на поле боя изменилась, поскольку российские разведывательные беспилотники и ударные дроны эффективно обнаруживают и атакуют украинскую бронетехнику.
Западные СМИ ранее также сообщали, что Украина прекратила использование танков Abrams из-за активности российских беспилотников, потеряв пять из них в результате атак российских войск.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАAbramsСВО
 
 
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