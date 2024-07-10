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"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы на Гоа - 10.07.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы на Гоа
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы на Гоа - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы на Гоа
Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа с 1 октября, сообщили в компании. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:28+0300
2024-07-10T12:31+0300
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа с 1 октября, сообщили в компании."Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полёты из аэропорта "Шереметьево" на Гоа. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.В компании добавили, что рейсы на Гоа будут осуществляться на самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Полеты будут выполняться два раза в неделю с вылетом из Москвы по вторникам и субботам, а обратно – по средам и воскресеньям."С 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам. "Аэрофлот" традиционно реализует программу полётов на популярный курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе: с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха", - заключили в компании.
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россия, аэрофлот
РОССИЯ, Аэрофлот
12:28 10.07.2024 (обновлено: 12:31 10.07.2024)
 
"Аэрофлот" возобновит полеты из Москвы на Гоа

"Аэрофлот" возобновит регулярные полеты из Москвы на Гоа с 1 октября

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа с 1 октября, сообщили в компании.
"Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные полёты из аэропорта "Шереметьево" на Гоа. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что рейсы на Гоа будут осуществляться на самолетах Airbus A330 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес. Полеты будут выполняться два раза в неделю с вылетом из Москвы по вторникам и субботам, а обратно – по средам и воскресеньям.
"С 25 октября 2024 года добавится новая частота: с вылетом из Москвы по пятницам и обратным рейсом из Гоа по субботам. "Аэрофлот" традиционно реализует программу полётов на популярный курорт Индии во время высокого туристического сезона в данном регионе: с осени по весну. Маршрут пользуется высоким спросом у любителей экзотического отдыха", - заключили в компании.
 
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