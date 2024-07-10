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"Ъ": СК арестовал новые активы сбежавших из России коррупционеров из МВД - 10.07.2024, ПРАЙМ
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"Ъ": СК арестовал новые активы сбежавших из России коррупционеров из МВД
"Ъ": СК арестовал новые активы сбежавших из России коррупционеров из МВД - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Ъ": СК арестовал новые активы сбежавших из России коррупционеров из МВД
Следственный комитет арестовал новые активы бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории ведомства взятки, сообщает "Ъ". | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:19+0300
2024-07-10T10:01+0300
мошенничество
россия
мвд
следственный комитет
арест активов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет арестовал новые активы бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории ведомства взятки, сообщает "Ъ".Ранее СК предъвил обвинение бывшему начальнику отделения по борьбе с кредитно-финансовыми преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий, Георгию Сатюкову, а также его подчиненному Дмитрию Соколову в получении рекордной взятки на сумму пять миллиардов рублей.По запросу следствия, суд арестовал недвижимость фигурантов дела в ЖК "Нежинский ковчег", а также апартаменты в комплексе "Алые паруса".Ранее стало известно, что экс-сотрудники МВД требовали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd Алексея Иванова. Отмечается, что в результате действий администратора клиенты криптобиржи лишились в общей сложности 18 миллиардов рублей.Кроме того, Иванов самостоятельно обратился в правоохранительные органы, благодаря чему удалось начать расследование.Сообщалось, что, начиная с марта 2019 года и до октября 2021 года, сотрудники МВД следили за Ивановым, который направил на криптовалютные счета не менее 2119.5265569864 BTC, что на тот момент равнялось приблизительно 4,9 миллиарда рублей. Взяточники конвертировали часть полученной криптовалюты и вложили ее в недвижимость.
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россия, мвд, следственный комитет, арест активов
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, Следственный комитет, арест активов
09:19 10.07.2024 (обновлено: 10:01 10.07.2024)
 
"Ъ": СК арестовал новые активы сбежавших из России коррупционеров из МВД

"Ъ": СК арестовал активы сбежавших из РФ миллиардеров из МВД Сатюкова и Соколова

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет арестовал новые активы бывших сотрудников МВД, заочно обвиняемых в получении рекордной в истории ведомства взятки, сообщает "Ъ".
Ранее СК предъвил обвинение бывшему начальнику отделения по борьбе с кредитно-финансовыми преступлениями, совершенными с использованием информационных технологий, Георгию Сатюкову, а также его подчиненному Дмитрию Соколову в получении рекордной взятки на сумму пять миллиардов рублей.
По запросу следствия, суд арестовал недвижимость фигурантов дела в ЖК "Нежинский ковчег", а также апартаменты в комплексе "Алые паруса".
Ранее стало известно, что экс-сотрудники МВД требовали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd Алексея Иванова. Отмечается, что в результате действий администратора клиенты криптобиржи лишились в общей сложности 18 миллиардов рублей.
Кроме того, Иванов самостоятельно обратился в правоохранительные органы, благодаря чему удалось начать расследование.
Сообщалось, что, начиная с марта 2019 года и до октября 2021 года, сотрудники МВД следили за Ивановым, который направил на криптовалютные счета не менее 2119.5265569864 BTC, что на тот момент равнялось приблизительно 4,9 миллиарда рублей. Взяточники конвертировали часть полученной криптовалюты и вложили ее в недвижимость.
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МошенничествоРОССИЯМВДСледственный комитетарест активов
 
 
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