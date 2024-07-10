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Минфин назвал подробности сделки по продаже "Росспиртпрома"
Минфин назвал подробности сделки по продаже "Росспиртпрома" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал подробности сделки по продаже "Росспиртпрома"
Сделка по продаже крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром" закрыта в мае, акции были переданы покупателю - компании "Бизнес-альянс" - в июне,... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:28+0300
2024-07-10T13:28+0300
2024-07-10T13:28+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сделка по продаже крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром" закрыта в мае, акции были переданы покупателю - компании "Бизнес-альянс" - в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "В апреле текущего года была осуществлена продажа 100% акций АО "Росспиртпром". Соответственно, сделка по "Росспиртпрому" закрыта еще в мае, а в июне акции компании были списаны со счета и переданы покупателю", - говорится в сообщении. В Росимуществе также заявили о закрытии сделки, "Росспиртпром" был куплен за 8,3 миллиарда рублей. "АО "Росспиртпром" продан за 8 миллиардов 289 миллионов 62 500 рублей", - уточнили в ведомстве. В середине апреля, согласно информации на портале "ГИС Торги", стало известно, что компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций "Росспиртпрома". Пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая. Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале в Минфине сообщали РИА Новости, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома".
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россия, минфин, росспиртпром
Экономика, РОССИЯ, Минфин, РОССПИРТПРОМ
Минфин назвал подробности сделки по продаже "Росспиртпрома"
Минфин: акции "Росспиртпрома" были переданы компании "Бизнес-альянс" в июне
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Сделка по продаже крупнейшего производителя спирта в РФ "Росспиртпром" закрыта в мае, акции были переданы покупателю - компании "Бизнес-альянс" - в июне, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"В апреле текущего года была осуществлена продажа 100% акций АО "Росспиртпром". Соответственно, сделка по "Росспиртпрому" закрыта еще в мае, а в июне акции компании были списаны со счета и переданы покупателю", - говорится в сообщении.
В Росимуществе также заявили о закрытии сделки, "Росспиртпром" был куплен за 8,3 миллиарда рублей. "АО "Росспиртпром" продан за 8 миллиардов 289 миллионов 62 500 рублей", - уточнили в ведомстве.
В середине апреля, согласно информации на портале "ГИС Торги", стало известно, что компания "Бизнес-альянс" стала покупателем 100% акций "Росспиртпрома". Пакет акций был куплен за 8,3 миллиарда рублей при начальной цене лота в 10,6 миллиарда рублей. На торги было выставлено 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом один рубль каждая.
Изначально планировалось, что аукцион по продаже акций "Росспиртпрома" пройдет 24 января, однако 17 января Росимущество сообщило, что он не состоится из-за отсутствия заявок. В феврале в Минфине сообщали РИА Новости, что Росимущество готовит повторные торги по продаже "Росспиртпрома".