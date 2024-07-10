https://1prime.ru/20240710/alkogol-850001992.html

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя - 10.07.2024, ПРАЙМ

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя, пишет РБК со ссылкой на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T21:50+0300

2024-07-10T21:50+0300

2024-07-10T21:52+0300

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя, пишет РБК со ссылкой на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance).Согласно исследованию, первое место в мире по размеру алкогольного рынка занимает КНР (215 миллиардов долларов), за ней США (свыше 60 миллиардов долларов), и затем Индия и Россия (чуть больше 20 миллиардов долларов каждая), на пятом месте — Великобритания. В отчете отмечается, что на седьмом месте — магазины Duty Free.По объемам произведенного алкоголя рейтинг немного отличается: на первом месте также Китай (36,8% всей продукции), Великобритания на втором месте — 12,7%, США — 8,2%, Франция и Индия — 5,7%, Мексика — 5,1%, а на Россию и Индию приходится только по 2,3%.Самым популярным напитком по объемам производства остается пиво (75,2%), далее вино — 10,4%, крепкий алкоголь на третьем месте — 9,9% и, наконец, коктейли (3,4%) и сидр (1,1%).Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года.

https://1prime.ru/20240710/alkogol-849976234.html

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мир, россия, алкоголь, рынок