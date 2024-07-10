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Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя - 10.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240710/alkogol-850001992.html
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя - 10.07.2024, ПРАЙМ
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя, пишет РБК со ссылкой на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T21:50+0300
2024-07-10T21:52+0300
экономика
мир
россия
алкоголь
рынок
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя, пишет РБК со ссылкой на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance).Согласно исследованию, первое место в мире по размеру алкогольного рынка занимает КНР (215 миллиардов долларов), за ней США (свыше 60 миллиардов долларов), и затем Индия и Россия (чуть больше 20 миллиардов долларов каждая), на пятом месте — Великобритания. В отчете отмечается, что на седьмом месте — магазины Duty Free.По объемам произведенного алкоголя рейтинг немного отличается: на первом месте также Китай (36,8% всей продукции), Великобритания на втором месте — 12,7%, США — 8,2%, Франция и Индия — 5,7%, Мексика — 5,1%, а на Россию и Индию приходится только по 2,3%.Самым популярным напитком по объемам производства остается пиво (75,2%), далее вино — 10,4%, крепкий алкоголь на третьем месте — 9,9% и, наконец, коктейли (3,4%) и сидр (1,1%).Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года.
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мир, россия, алкоголь, рынок
Экономика, МИР, РОССИЯ, алкоголь, Рынок
21:50 10.07.2024 (обновлено: 21:52 10.07.2024)
 
Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя

Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Россия заняла третье место в мире по размеру рынка алкоголя, пишет РБК со ссылкой на исследование Всемирного альянса производителей алкоголя (World Spirits Alliance).
Согласно исследованию, первое место в мире по размеру алкогольного рынка занимает КНР (215 миллиардов долларов), за ней США (свыше 60 миллиардов долларов), и затем Индия и Россия (чуть больше 20 миллиардов долларов каждая), на пятом месте — Великобритания. В отчете отмечается, что на седьмом месте — магазины Duty Free.
По объемам произведенного алкоголя рейтинг немного отличается: на первом месте также Китай (36,8% всей продукции), Великобритания на втором месте — 12,7%, США — 8,2%, Франция и Индия — 5,7%, Мексика — 5,1%, а на Россию и Индию приходится только по 2,3%.
Самым популярным напитком по объемам производства остается пиво (75,2%), далее вино — 10,4%, крепкий алкоголь на третьем месте — 9,9% и, наконец, коктейли (3,4%) и сидр (1,1%).
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Госдума проиндексировала акцизы на алкогольную продукцию
09:51
Ранее Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, ежегодную индексацию акцизов на алкогольную продукцию на 4% в ближайшие три года.
 
ЭкономикаМИРРОССИЯалкогольРынок
 
 
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