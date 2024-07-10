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СФ одобрил увеличение НДПИ на алмазы
СФ одобрил увеличение НДПИ на алмазы - 10.07.2024, ПРАЙМ
СФ одобрил увеличение НДПИ на алмазы
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым с 2025 года увеличивается НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые и вводится акциз на... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T12:54+0300
2024-07-10T12:54+0300
2024-07-10T13:05+0300
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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым с 2025 года увеличивается НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые и вводится акциз на природный газ, приобретаемый для производства аммиака.Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.Инициативой предусматривается увеличение адвалорной ставки НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней с 8% до 8,4%. Вводится надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию. А НДПИ на железную руду повышается с 4,8% до 6,7%.Для коксующегося и энергетического углей предусматривается дополнительная надбавка к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах ДФО, северо-запада и юга России над установленным пороговым значением. Предполагается исходить из порогового значения 120 долларов за тонну для энергетического угля и 167 долларов для коксующегося угля.По энергоуглю НДПИ не будет повышаться в отношении тех поставок, которые идут на внутренний рынок, а для антрацита и угольной смеси вводится рентный коэффициент к НДПИ в случае, когда средняя цена на него в портах РФ превысит 135 долларов за тонну.Изменяется и расчет НДПИ при добыче фосфорных руд и калийных солей. Будет применяться формула с использованием коэффициентов, привязанных к экспортным котировкам калия на FOB Балтика и Черное море, а фосфатов – на FOB Марокко, и учетом содержания в руде хлорида калия и оксида фосфора. Одновременно вводится надбавка к НДПИ в случаях, когда цена калия превышает 300 долларов за тонну, а фосфатов - 200 долларов.А для вводимого акциза на газ, приобретаемый для производства аммиака, вместо фиксированной ставки (2400 рублей за тысячу кубов) вводится формула, привязанная к экспортной цене карбамида на Балтике. Полученное по формуле значение будет умножаться на ставку 6,5%, а если цена на газ превысит 300 долларов за тонну, то с этого превышения будет браться НДПИ по ставке 12%.
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ПРАЙМ
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совфед, алмазы, ндпи, полезные ископаемые
Налоги, Совфед, алмазы, НДПИ, полезные ископаемые
СФ одобрил увеличение НДПИ на алмазы
Совет Федерации одобрил увеличение НДПИ на алмазы и другие полезные ископаемые
МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, которым с 2025 года увеличивается НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые и вводится акциз на природный газ, приобретаемый для производства аммиака.
Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ.
Инициативой предусматривается увеличение адвалорной ставки НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней с 8% до 8,4%. Вводится надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию. А НДПИ на железную руду повышается с 4,8% до 6,7%.
Для коксующегося и энергетического углей предусматривается дополнительная надбавка к ставке НДПИ в размере 10% от превышения цены в морских портах ДФО, северо-запада и юга России над установленным пороговым значением. Предполагается исходить из порогового значения 120 долларов за тонну для энергетического угля и 167 долларов для коксующегося угля.
По энергоуглю НДПИ не будет повышаться в отношении тех поставок, которые идут на внутренний рынок, а для антрацита и угольной смеси вводится рентный коэффициент к НДПИ в случае, когда средняя цена на него в портах РФ превысит 135 долларов за тонну.
Изменяется и расчет НДПИ при добыче фосфорных руд и калийных солей. Будет применяться формула с использованием коэффициентов, привязанных к экспортным котировкам калия на FOB Балтика и Черное море, а фосфатов – на FOB Марокко, и учетом содержания в руде хлорида калия и оксида фосфора. Одновременно вводится надбавка к НДПИ в случаях, когда цена калия превышает 300 долларов за тонну, а фосфатов - 200 долларов.
А для вводимого акциза на газ, приобретаемый для производства аммиака, вместо фиксированной ставки (2400 рублей за тысячу кубов) вводится формула, привязанная к экспортной цене карбамида на Балтике. Полученное по формуле значение будет умножаться на ставку 6,5%, а если цена на газ превысит 300 долларов за тонну, то с этого превышения будет браться НДПИ по ставке 12%.