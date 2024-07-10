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США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ

США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ

США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ

США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:58+0300

2024-07-10T16:58+0300

2024-07-10T16:58+0300

сша

алюминий

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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в прокламации американского президента Джо Байдена. В документе подчеркивается, что поставки алюминиевой продукции из Мексики значительно возросли после того, как США освободили ее от повышенных тарифов, при том, что там нет мощностей для первичной выплавки, и зачастую страна происхождения металла неизвестна. "США повысят ставку ввозной пошлины по разделу 232 на алюминий и его производные, которые производятся в Мексике с использованием алюминия с первичной, вторичной выплавкой или последней отливкой в Китае, России... Белоруссии или Иране", - говорится в документе. Президент напомнил, что в феврале он ввел тариф в 200% на алюминий российского происхождения.

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сша, алюминий