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США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ
США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ
США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:58+0300
2024-07-10T16:58+0300
2024-07-10T16:58+0300
сша
алюминий
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в прокламации американского президента Джо Байдена. В документе подчеркивается, что поставки алюминиевой продукции из Мексики значительно возросли после того, как США освободили ее от повышенных тарифов, при том, что там нет мощностей для первичной выплавки, и зачастую страна происхождения металла неизвестна. "США повысят ставку ввозной пошлины по разделу 232 на алюминий и его производные, которые производятся в Мексике с использованием алюминия с первичной, вторичной выплавкой или последней отливкой в Китае, России... Белоруссии или Иране", - говорится в документе. Президент напомнил, что в феврале он ввел тариф в 200% на алюминий российского происхождения.
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сша, алюминий
США повысят тарифы на алюминий, в производстве которого было сырье из РФ
США повысят тарифы на алюминий из Мексики, в котором использовано сырье из РФ
ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. США повысят тарифы на импортируемый из Мексики алюминий, в производстве которого используется сырье из России, Китая, Белоруссии или Ирана, говорится в прокламации американского президента Джо Байдена.
В документе подчеркивается, что поставки алюминиевой продукции из Мексики значительно возросли после того, как США освободили ее от повышенных тарифов, при том, что там нет мощностей для первичной выплавки, и зачастую страна происхождения металла неизвестна.
"США повысят ставку ввозной пошлины по разделу 232 на алюминий и его производные, которые производятся в Мексике с использованием алюминия с первичной, вторичной выплавкой или последней отливкой в Китае, России... Белоруссии или Иране", - говорится в документе.
Президент напомнил, что в феврале он ввел тариф в 200% на алюминий российского происхождения.