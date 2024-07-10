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Нефть подвела: рынок продолжает падать

Нефть подвела: рынок продолжает падать - 10.07.2024, ПРАЙМ

Нефть подвела: рынок продолжает падать

Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:18+0300

2024-07-10T09:18+0300

2024-07-10T09:19+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки теряют в пределах 0,9%. Исключение составляет рынок Японии, прибавляющий порядка 0,6%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия днем ранее, сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия вторника. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,5%, отступив до 84,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим выступление представителей ведущих Центробанков, а также публикацию данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. При этом в рамках сегодняшних торгов рынки могут продемонстрировать боковое движение у достигнутых уровней, что будет связано с ожиданием данных по инфляции в США, которые выйдут завтра – в преддверии этого события часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений.По итогам вторника индекс Мосбиржи упал на 2,5%, отступив до 3 054 пунктов, что, в частности, было связано с дивидендными гэпами по целому ряду бумаг. Сегодня на старте торгов ожидаем продолжения негативных тенденций в российских бумагах. Продажи могут быть поддержаны ухудшением ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent ушел ниже 85 долларов за баррель. В результате, в ходе сессии индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 3 000 пунктов. При этом сегодня последний день покупки акций Сбербанка под дивиденды, в результате чего на открытии в четверг в акциях кредитной организации также мы увидим дивидендный гэп. Учитывая вес акций Сбербанка в индексе Мосбиржи, это может увести рынок ниже 3 000 пунктов, что будет сигнализировать о возможности отступления рынка в район 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи во вторник пара юань/рубль продолжает торговаться чуть ниже 12 рублей. Сегодня утром, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть и пониженной поддержки национальной валюты со стороны экспортеров, юань может попытаться преодолеть эту отметку и закрепиться над ней. Отметим, что на текущий момент мы не видим существенных поводов для дальнейшего сильного смещения китайской валюты вверх. Более того, в конце следующей недели рубль может попытаться перейти к укреплению и отыграть часть потерь на фоне роста предложения иностранных валют со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Это вернет пару юань/рубль ниже отметки 12 рублей.

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Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, курсы валют, акции