https://1prime.ru/20240710/analitika-849977208.html

Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять

Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять - 10.07.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять

Индекс Мосбиржи вчера сильно просел — на вечерке -2,7% и ниже 3050 п. Большинство акций из состава бенчмарка потеряли в разы больше. Причин тотальных распродаж... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:00+0300

2024-07-10T10:00+0300

2024-07-10T10:00+0300

мнения аналитиков

индекс мосбиржи

акции

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849977208.jpg?1720594818

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера сильно просел — на вечерке -2,7% и ниже 3050 п. Большинство акций из состава бенчмарка потеряли в разы больше. Причин тотальных распродаж много — от выхода нерезидентов и опасений роста ключевой ставки ЦБ до обострившейся в последние дни геополитики. А завтра на индекс надавит еще и дивгэп в Сбере — сегодня последний день для покупки бумаг под выплаты 33,3 руб., а в четверг акции откроются вниз на размер дивиденда. Учитывая большой вес этих акций в структуре бенчмарка, рынок может просесть еще до 50 пунктов. Тем самым в ближайшие дни для индекса Мосбиржи предстоит принципиальная борьба за планку 3000 п.Несмотря на временный негатив, среднесрочно остаемся оптимистами. Ориентир вверх до конца лета в индексе МосБиржи на 3300 п. сохраняется. А на год вперед видим стоимость индекса у 3800 п. Значит, провал надо рассматривать как возможность для пополнения портфелей бумаг со скидками под перспективу роста капитализации.Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+0,3%). Это вообще единственные бумаги на рынке, кто смог закрыться в плюсе. Годовая поддержка сразу под 820 руб. протестирована, а когда наступит потепление на широком рынке, они могут первыми рвануть вверх. Среднесрочное сопротивлением будет тогда у 880 руб. Фундаментальный таргет на год — 1000 руб., или +20% от текущих.Слабее рынка акции Мосэнерго (-8,7%). Там был дивгэп свыше 5%, поэтому чистый провал менее 4%. Акции малоликвидные и волатильные, будущий среднесрочный ориентир вверх — возврат на 2,9 руб. А годовой фундаментальный таргет — 4,1 руб., или +46% от текущих.А рубль остается стабильным. Внутридневная валютная волатильность упала ниже процента. Юань под 11,95, доллар по 88, евро у 95,3. По нашим оценкам, примерно такие курсы могут сохраниться все лето. А локально есть вариант небольшой коррекции инвалют на пару процентов вниз.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Михаил Зельцер https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg

мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции