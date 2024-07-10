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Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять
Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять - 10.07.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять
Индекс Мосбиржи вчера сильно просел — на вечерке -2,7% и ниже 3050 п. Большинство акций из состава бенчмарка потеряли в разы больше. Причин тотальных распродаж... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:00+0300
2024-07-10T10:00+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера сильно просел — на вечерке -2,7% и ниже 3050 п. Большинство акций из состава бенчмарка потеряли в разы больше. Причин тотальных распродаж много — от выхода нерезидентов и опасений роста ключевой ставки ЦБ до обострившейся в последние дни геополитики. А завтра на индекс надавит еще и дивгэп в Сбере — сегодня последний день для покупки бумаг под выплаты 33,3 руб., а в четверг акции откроются вниз на размер дивиденда. Учитывая большой вес этих акций в структуре бенчмарка, рынок может просесть еще до 50 пунктов. Тем самым в ближайшие дни для индекса Мосбиржи предстоит принципиальная борьба за планку 3000 п.Несмотря на временный негатив, среднесрочно остаемся оптимистами. Ориентир вверх до конца лета в индексе МосБиржи на 3300 п. сохраняется. А на год вперед видим стоимость индекса у 3800 п. Значит, провал надо рассматривать как возможность для пополнения портфелей бумаг со скидками под перспективу роста капитализации.Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+0,3%). Это вообще единственные бумаги на рынке, кто смог закрыться в плюсе. Годовая поддержка сразу под 820 руб. протестирована, а когда наступит потепление на широком рынке, они могут первыми рвануть вверх. Среднесрочное сопротивлением будет тогда у 880 руб. Фундаментальный таргет на год — 1000 руб., или +20% от текущих.Слабее рынка акции Мосэнерго (-8,7%). Там был дивгэп свыше 5%, поэтому чистый провал менее 4%. Акции малоликвидные и волатильные, будущий среднесрочный ориентир вверх — возврат на 2,9 руб. А годовой фундаментальный таргет — 4,1 руб., или +46% от текущих.А рубль остается стабильным. Внутридневная валютная волатильность упала ниже процента. Юань под 11,95, доллар по 88, евро у 95,3. По нашим оценкам, примерно такие курсы могут сохраниться все лето. А локально есть вариант небольшой коррекции инвалют на пару процентов вниз.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
10:00 10.07.2024
 
Индекс Мосбиржи: нам бы день простоять

Аналитик Зельцер: индексу Мосбиржи предстоит борьба за планку 3000 п

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера сильно просел — на вечерке -2,7% и ниже 3050 п. Большинство акций из состава бенчмарка потеряли в разы больше. Причин тотальных распродаж много — от выхода нерезидентов и опасений роста ключевой ставки ЦБ до обострившейся в последние дни геополитики. А завтра на индекс надавит еще и дивгэп в Сбере — сегодня последний день для покупки бумаг под выплаты 33,3 руб., а в четверг акции откроются вниз на размер дивиденда. Учитывая большой вес этих акций в структуре бенчмарка, рынок может просесть еще до 50 пунктов. Тем самым в ближайшие дни для индекса Мосбиржи предстоит принципиальная борьба за планку 3000 п.
Несмотря на временный негатив, среднесрочно остаемся оптимистами. Ориентир вверх до конца лета в индексе МосБиржи на 3300 п. сохраняется. А на год вперед видим стоимость индекса у 3800 п. Значит, провал надо рассматривать как возможность для пополнения портфелей бумаг со скидками под перспективу роста капитализации.
Сильнее рынка были акции застройщика ПИК (+0,3%). Это вообще единственные бумаги на рынке, кто смог закрыться в плюсе. Годовая поддержка сразу под 820 руб. протестирована, а когда наступит потепление на широком рынке, они могут первыми рвануть вверх. Среднесрочное сопротивлением будет тогда у 880 руб. Фундаментальный таргет на год — 1000 руб., или +20% от текущих.
Слабее рынка акции Мосэнерго (-8,7%). Там был дивгэп свыше 5%, поэтому чистый провал менее 4%. Акции малоликвидные и волатильные, будущий среднесрочный ориентир вверх — возврат на 2,9 руб. А годовой фундаментальный таргет — 4,1 руб., или +46% от текущих.
А рубль остается стабильным. Внутридневная валютная волатильность упала ниже процента. Юань под 11,95, доллар по 88, евро у 95,3. По нашим оценкам, примерно такие курсы могут сохраниться все лето. А локально есть вариант небольшой коррекции инвалют на пару процентов вниз.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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