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Apple стала первой компанией с капитализацией в 3,5 триллиона долларов
Apple стала первой компанией с капитализацией в 3,5 триллиона долларов - 10.07.2024, ПРАЙМ
Apple стала первой компанией с капитализацией в 3,5 триллиона долларов
Американская корпорация Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла отметки в 3,5 триллиона долларов, следует из данных торгов. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:47+0300
2024-07-10T14:47+0300
2024-07-10T14:47+0300
apple
капитализация
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла отметки в 3,5 триллиона долларов, следует из данных торгов. Акции компании по итогам торгов вторника выросли в цене на 0,38% - до 228,68 доллара. Таким образом, компания закрыла торги на отметке капитализации в 3,507 триллиона долларов. Microsoft на данный момент является второй в списке с капитализацией в 3,415 триллиона, третьей остается Nvidia с 3,229 триллиона долларов. Во вторник индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил исторический рекорд, максимума в ходе торгов вторника достиг и индекс широкого рынка S&P 500. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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apple, капитализация
Apple стала первой компанией с капитализацией в 3,5 триллиона долларов
Торги: Apple стала первой компанией с капитализацией в 3,5 триллиона долларов
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple стала первой компанией, чья капитализация достигла отметки в 3,5 триллиона долларов, следует из данных торгов.
Акции компании по итогам торгов вторника выросли в цене на 0,38% - до 228,68 доллара. Таким образом, компания закрыла торги на отметке капитализации в 3,507 триллиона долларов.
Microsoft на данный момент является второй в списке с капитализацией в 3,415 триллиона, третьей остается Nvidia с 3,229 триллиона долларов.
Во вторник индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вновь обновил исторический рекорд, максимума в ходе торгов вторника достиг и индекс широкого рынка S&P 500.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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