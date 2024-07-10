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Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%

Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7% - 10.07.2024, ПРАЙМ

Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%

Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 2 по 8 июля выросла в среднем на 7%, а с начала года - на 33,5%, сообщает Росстат. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:15+0300

2024-07-10T19:15+0300

2024-07-10T19:15+0300

экономика

россия

полеты

эконом

авиарейсы

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 2 по 8 июля выросла в среднем на 7%, а с начала года - на 33,5%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 2 по 8 июля — прим. ред.) изменилась на +7,0%", — сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость проживания в домах отдыха, пансионатах и хостелах выросла на 0,5%, гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях — на 0,4%, гостиницах с двумя звездами и путевки в санатории — на 0,2%. С начала года стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 11,3%, с двумя звездами — на 12,5%, с тремя звездами — на 13,2%, в санаториях — на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами — на 19,6%. Больше всего с начала года подорожало размещение в домах отдыха и пансионатах — на 20,8%.

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россия, полеты, эконом, авиарейсы