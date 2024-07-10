Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7% - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240710/aviareysy-850000099.html
Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%
Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7% - 10.07.2024, ПРАЙМ
Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%
Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 2 по 8 июля выросла в среднем на 7%, а с начала года - на 33,5%, сообщает Росстат. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:15+0300
2024-07-10T19:15+0300
экономика
россия
полеты
эконом
авиарейсы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_0:59:3506:2031_1920x0_80_0_0_c46f7c3a9ea1961dacb507091ba41a45.jpg
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 2 по 8 июля выросла в среднем на 7%, а с начала года - на 33,5%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 2 по 8 июля — прим. ред.) изменилась на +7,0%", — сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость проживания в домах отдыха, пансионатах и хостелах выросла на 0,5%, гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях — на 0,4%, гостиницах с двумя звездами и путевки в санатории — на 0,2%. С начала года стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 11,3%, с двумя звездами — на 12,5%, с тремя звездами — на 13,2%, в санаториях — на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами — на 19,6%. Больше всего с начала года подорожало размещение в домах отдыха и пансионатах — на 20,8%.
https://1prime.ru/20240610/aviareysy-849043734.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849686278_405:0:3113:2031_1920x0_80_0_0_fd6598e36dba9edf140a057f01c72d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, полеты, эконом, авиарейсы
Экономика, РОССИЯ, полеты, эконом, авиарейсы
19:15 10.07.2024
 
Полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%

Росстат: полет в эконом-классе по России за неделю подорожал в среднем на 7%

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 2 по 8 июля выросла в среднем на 7%, а с начала года - на 33,5%, сообщает Росстат.
"Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 2 по 8 июля — прим. ред.) изменилась на +7,0%", — сообщает ведомство.
За отчетный период средняя стоимость проживания в домах отдыха, пансионатах и хостелах выросла на 0,5%, гостиницах с четырьмя-пятью, а также одной звездами и мотелях — на 0,4%, гостиницах с двумя звездами и путевки в санатории — на 0,2%.
С начала года стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях — на 11,3%, с двумя звездами — на 12,5%, с тремя звездами — на 13,2%, в санаториях — на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами — на 19,6%.
Больше всего с начала года подорожало размещение в домах отдыха и пансионатах — на 20,8%.
Самолет SSJ-100 с импортозамещенным оборудованием выполнил первый полет
Авиарейсы в Турцию из Калининграда могут возобновить в июле
10 июня, 18:08
 
ЭкономикаРОССИЯполетыэкономавиарейсы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала