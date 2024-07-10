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"Соллерс" осенью презентует новый минивэн

"Соллерс" осенью презентует новый минивэн - 10.07.2024, ПРАЙМ

"Соллерс" осенью презентует новый минивэн

"Соллерс" планирует осенью презентовать новый минивэн под брендом Sollers, его производство начнется в конце текущего года на заводе в Елабуге, сообщила РИА... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T19:02+0300

2024-07-10T19:02+0300

2024-07-10T19:03+0300

экономика

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соллерс авто

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует осенью презентовать новый минивэн под брендом Sollers, его производство начнется в конце текущего года на заводе в Елабуге, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. "Минивэн мы начнем производить в конце года. Официально представим его осенью", — отметила топ-менеджер, уточнив, что производство новой модели будет организовано на заводе компании в Елабуге. Автомобиль будет выпускаться под брендом Sollers, уточнили в пресс-службе. "Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке — пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске — линейку УАЗ.

https://1prime.ru/20240709/sollers-849951569.html

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