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"Соллерс" осенью презентует новый минивэн
"Соллерс" осенью презентует новый минивэн - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Соллерс" осенью презентует новый минивэн
"Соллерс" планирует осенью презентовать новый минивэн под брендом Sollers, его производство начнется в конце текущего года на заводе в Елабуге, сообщила РИА... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T19:02+0300
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует осенью презентовать новый минивэн под брендом Sollers, его производство начнется в конце текущего года на заводе в Елабуге, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. "Минивэн мы начнем производить в конце года. Официально представим его осенью", — отметила топ-менеджер, уточнив, что производство новой модели будет организовано на заводе компании в Елабуге. Автомобиль будет выпускаться под брендом Sollers, уточнили в пресс-службе. "Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии"). На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке — пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске — линейку УАЗ.
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Экономика, РОССИЯ, Соллерс, Соллерс Авто
"Соллерс" осенью презентует новый минивэн
"Соллерс" осенью презентует новый минивэн, выпуск начнется в конце года
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. "Соллерс" планирует осенью презентовать новый минивэн под брендом Sollers, его производство начнется в конце текущего года на заводе в Елабуге, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика.
"Минивэн мы начнем производить в конце года. Официально представим его осенью", — отметила топ-менеджер, уточнив, что производство новой модели будет организовано на заводе компании в Елабуге. Автомобиль будет выпускаться под брендом Sollers, уточнили в пресс-службе.
"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье (автокомпонентое производство) и Владивостоке ("Автомобильные индустриальные технологии").
На заводе в Елабуге автопроизводитель сейчас выпускает коммерческие автомобили Sollers, на площадке во Владивостоке — пикап Sollers ST6, на заводе в Ульяновске — линейку УАЗ.
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