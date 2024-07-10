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Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка"

Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка" - 10.07.2024, ПРАЙМ

Т-Банк открыл доступ к сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка"

Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открыл доступ по приглашениям к своему сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка", в рамках которого звонки аферистов... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:27+0300

2024-07-10T17:27+0300

2024-07-10T17:27+0300

россия

банк

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Т-Банк (ранее банк "Тинькофф") открыл доступ по приглашениям к своему сервису борьбы с мошенниками "Фрод-рулетка", в рамках которого звонки аферистов перенаправляются подготовленным россиянам или пранкерам, убедился корреспондент РИА Новости. Банк еще в апреле сообщал, что работает над новым проектом, позволяющим россиянам самим бороться с телефонными мошенниками. Его цель - помочь подготовиться к звонкам мошенников в обычной жизни. Сервис позволит пользователям общаться со злоумышленниками по телефону, при этом мошенники не будут знать, что попали в ловушку, думая, что общаются с жертвой. Раннее тестирование, по данным банка, показало, что сервис может за месяц вывести из строя полноценный колл-центр мошенников. В разосланных в среду смс-сообщениях банк предлагает клиентам стать участниками проекта. Для этого нужно подключить телефонного секретаря банка в Telegram, изучить полезные советы для общения с мошенниками и нажать кнопку в чате с телефонным секретарем "Вызвать мошенника", чтобы на участника был переведен звонок мошенника, как только он появится. "Попробуйте нейтрализовать телефонного мошенника... Отвлекайте афериста как можно дольше - так у него будет меньше времени на обман других людей", - призывает банк. Как рассказывали в "Тинькофф" в конце мая, "Фрод-рулетку" тестировали несколько десятков человек, у которых есть опыт общения с мошенниками и соответствующая психологическая и моральная подготовка, в том числе сотрудники службы безопасности банка. В среднем тестировщики разговаривают с мошенником по 20-25 минут, есть даже примеры звонков продолжительностью более часа. Таким образом за месяц из строя можно вывести полноценный колл-центр мошенников, который зарабатывает в среднем от 53 миллионов рублей в месяц, отмечали в банке.

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россия, банк