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В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков - 10.07.2024, ПРАЙМ
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В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков
В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков - 10.07.2024, ПРАЙМ
В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков
Решение об отмене запрета на открытие филиалов иностранных банков в России может быть принято в 2024 году, рассказал в беседе с изданием "Известия" зампред ЦБ... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:07+0300
2024-07-10T14:07+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Решение об отмене запрета на открытие филиалов иностранных банков в России может быть принято в 2024 году, рассказал в беседе с изданием "Известия" зампред ЦБ Алексей Гузнов."Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен (в Госдуму — прим.ред.) в ближайшее время. Тема важная", — сказал Гузнов.Минфин также ранее внес предложение о снятии запрета, чтобы облегчить трансграничные платежи в условиях санкций, исключая организации из дружественных стран.Запрет был введен в 2013 году для защиты национальных интересов от возможной дискриминации на рынке. Однако сейчас представители отрасли считают эту угрозу не настолько значительной, поскольку российские филиалы облегчат открытие зарубежных счетов для российского бизнеса, способствуя импортозамещению.Некоторые эксперты также указывают на то, что Банк России значительно усовершенствовал свои инструменты контроля за последние годы, поэтому риски существенно снизились. Тем не менее, иностранные кредитные организации могут не очень охотно согласиться открывать свои филиалы на фоне угрозы санкций со стороны Запада, заключили в издании.
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Экономика, РОССИЯ
14:07 10.07.2024
 
В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

"Известия": запрет на работу филиалов иностранных банков в РФ снимут в 2024 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Решение об отмене запрета на открытие филиалов иностранных банков в России может быть принято в 2024 году, рассказал в беседе с изданием "Известия" зампред ЦБ Алексей Гузнов.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен (в Госдуму — прим.ред.) в ближайшее время. Тема важная", — сказал Гузнов.
Минфин также ранее внес предложение о снятии запрета, чтобы облегчить трансграничные платежи в условиях санкций, исключая организации из дружественных стран.
Запрет был введен в 2013 году для защиты национальных интересов от возможной дискриминации на рынке. Однако сейчас представители отрасли считают эту угрозу не настолько значительной, поскольку российские филиалы облегчат открытие зарубежных счетов для российского бизнеса, способствуя импортозамещению.
Некоторые эксперты также указывают на то, что Банк России значительно усовершенствовал свои инструменты контроля за последние годы, поэтому риски существенно снизились. Тем не менее, иностранные кредитные организации могут не очень охотно согласиться открывать свои филиалы на фоне угрозы санкций со стороны Запада, заключили в издании.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.07.2024
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