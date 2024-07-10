https://1prime.ru/20240710/banki-849987212.html

В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков - 10.07.2024, ПРАЙМ

В России могут снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

Решение об отмене запрета на открытие филиалов иностранных банков в России может быть принято в 2024 году, рассказал в беседе с изданием "Известия" зампред ЦБ... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:07+0300

2024-07-10T14:07+0300

2024-07-10T14:07+0300

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Решение об отмене запрета на открытие филиалов иностранных банков в России может быть принято в 2024 году, рассказал в беседе с изданием "Известия" зампред ЦБ Алексей Гузнов."Мы прилагаем все усилия, чтобы законопроект был внесен (в Госдуму — прим.ред.) в ближайшее время. Тема важная", — сказал Гузнов.Минфин также ранее внес предложение о снятии запрета, чтобы облегчить трансграничные платежи в условиях санкций, исключая организации из дружественных стран.Запрет был введен в 2013 году для защиты национальных интересов от возможной дискриминации на рынке. Однако сейчас представители отрасли считают эту угрозу не настолько значительной, поскольку российские филиалы облегчат открытие зарубежных счетов для российского бизнеса, способствуя импортозамещению.Некоторые эксперты также указывают на то, что Банк России значительно усовершенствовал свои инструменты контроля за последние годы, поэтому риски существенно снизились. Тем не менее, иностранные кредитные организации могут не очень охотно согласиться открывать свои филиалы на фоне угрозы санкций со стороны Запада, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240709/valyuta-849967341.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия