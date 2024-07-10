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Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки

Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки - 10.07.2024, ПРАЙМ

Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки

Российские банки уже начинают принимать заявки на кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:21+0300

2024-07-10T17:21+0300

2024-07-10T17:21+0300

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ипотека

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки уже начинают принимать заявки на кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. Ранее в среду Минфин России сообщил, что семейная ипотека в РФ продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока. "Банк "Дом.РФ" принимает заявки на оформление кредитов по "Семейной ипотеке" по новым параметрам, утвержденным Минфином России… Первые сделки по обновленной программе банк "Дом.РФ" проведет после вступления в силу решения Минфина России. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы", - сообщила пресс-служба кредитной организации. МТС-банк готов сейчас принимать заявки по программе льготной семейной ипотеки и планирует начать выдавать ипотечные кредиты после выхода официального постановления, сообщил пресс-центр кредитной организации. Банк "Уралсиб" возобновляет прием заявок в рамках обновленной семейной ипотеки. "После вступления постановления в силу банк готов оперативно запустить программу с учетом обозначенных изменений", - отметили в кредитной организации. Кроме того, ПСБ, как сообщила его пресс-служба, в ближайшее время возобновит прием заявок по льготной семейной ипотеке на новых условиях. Как отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, продление семейной ипотеки в новом формате окажет поддержку рынку и положительно скажется на выдачах ипотеки, особенно в период высоких рыночных ставок. "Сохранение возможности взять ипотеку на льготных условиях для семей с детьми до 6 лет будет способствовать улучшению демографии. Продление семейной программы на такой срок также поддержит развитие строительной отрасли и запуски новых проектов", - добавила она. Ранее в среду ВТБ сообщил, что с 10 июля его клиенты могут оформить заявки по новым условиям семейной ипотеки. Также Сбербанк сообщил, что в ближайшее время возобновит выдачи по обновленной программе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, ипотека