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Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки
Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки - 10.07.2024, ПРАЙМ
Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки
Российские банки уже начинают принимать заявки на кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:21+0300
2024-07-10T17:21+0300
2024-07-10T17:21+0300
экономика
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ипотека
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки уже начинают принимать заявки на кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации. Ранее в среду Минфин России сообщил, что семейная ипотека в РФ продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока. "Банк "Дом.РФ" принимает заявки на оформление кредитов по "Семейной ипотеке" по новым параметрам, утвержденным Минфином России… Первые сделки по обновленной программе банк "Дом.РФ" проведет после вступления в силу решения Минфина России. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы", - сообщила пресс-служба кредитной организации. МТС-банк готов сейчас принимать заявки по программе льготной семейной ипотеки и планирует начать выдавать ипотечные кредиты после выхода официального постановления, сообщил пресс-центр кредитной организации. Банк "Уралсиб" возобновляет прием заявок в рамках обновленной семейной ипотеки. "После вступления постановления в силу банк готов оперативно запустить программу с учетом обозначенных изменений", - отметили в кредитной организации. Кроме того, ПСБ, как сообщила его пресс-служба, в ближайшее время возобновит прием заявок по льготной семейной ипотеке на новых условиях. Как отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, продление семейной ипотеки в новом формате окажет поддержку рынку и положительно скажется на выдачах ипотеки, особенно в период высоких рыночных ставок. "Сохранение возможности взять ипотеку на льготных условиях для семей с детьми до 6 лет будет способствовать улучшению демографии. Продление семейной программы на такой срок также поддержит развитие строительной отрасли и запуски новых проектов", - добавила она. Ранее в среду ВТБ сообщил, что с 10 июля его клиенты могут оформить заявки по новым условиям семейной ипотеки. Также Сбербанк сообщил, что в ближайшее время возобновит выдачи по обновленной программе.
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россия, банки, ипотека
Экономика, РОССИЯ, Банки, ипотека
Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки
Банки РФ начинают принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российские банки уже начинают принимать заявки на кредиты по обновленной программе семейной ипотеки, сообщили опрошенные РИА Новости кредитные организации.
Ранее в среду Минфин России сообщил, что семейная ипотека в РФ продлена до 2030 года и будет распространяться на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет, при этом ставка 6% будет единой для всех, в том числе и для жителей Дальнего Востока.
"Банк "Дом.РФ" принимает заявки на оформление кредитов по "Семейной ипотеке" по новым параметрам, утвержденным Минфином России… Первые сделки по обновленной программе банк "Дом.РФ" проведет после вступления в силу решения Минфина России. Сделки по заявкам, принятым с 1 июля, будут проведены при условии соответствия новым параметрам программы", - сообщила пресс-служба кредитной организации.
МТС-банк готов сейчас принимать заявки по программе льготной семейной ипотеки и планирует начать выдавать ипотечные кредиты после выхода официального постановления, сообщил пресс-центр кредитной организации.
Банк "Уралсиб" возобновляет прием заявок в рамках обновленной семейной ипотеки. "После вступления постановления в силу банк готов оперативно запустить программу с учетом обозначенных изменений", - отметили в кредитной организации.
Кроме того, ПСБ, как сообщила его пресс-служба, в ближайшее время возобновит прием заявок по льготной семейной ипотеке на новых условиях.
Как отметила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова, продление семейной ипотеки в новом формате окажет поддержку рынку и положительно скажется на выдачах ипотеки, особенно в период высоких рыночных ставок. "Сохранение возможности взять ипотеку на льготных условиях для семей с детьми до 6 лет будет способствовать улучшению демографии. Продление семейной программы на такой срок также поддержит развитие строительной отрасли и запуски новых проектов", - добавила она.
Ранее в среду ВТБ сообщил, что с 10 июля его клиенты могут оформить заявки по новым условиям семейной ипотеки. Также Сбербанк сообщил, что в ближайшее время возобновит выдачи по обновленной программе.