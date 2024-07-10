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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - 10.07.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в России упал до рекордно низких показателей на уровне 2,6 процента, заявил глава государства Владимир Путин. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:54+0300
2024-07-10T16:57+0300
экономика
россия
безработица
владимир путин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России упал до рекордно низких показателей на уровне 2,6 процента, заявил глава государства Владимир Путин.По словам президента, в 2023 году в России было 73,4 миллиона работающих граждан, в 2024 году этот показатедь достиг 74,1 миллиона человек."Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", — сказал Путин.Согласно отчету Росстата, в апреле безработными оставались два миллиона человек, причем доля женщин среди них составила 52,8%, а мужчин - 47,2%. Уровень безработицы среди женщин был выше, чем у мужчин - 2,8% против 2,4%.
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россия, безработица, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, безработица, Владимир Путин
16:54 10.07.2024 (обновлено: 16:57 10.07.2024)
 
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин: безработица в России на рекордно низком уровне в 2,6 процента

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России упал до рекордно низких показателей на уровне 2,6 процента, заявил глава государства Владимир Путин.
По словам президента, в 2023 году в России было 73,4 миллиона работающих граждан, в 2024 году этот показатедь достиг 74,1 миллиона человек.
"Открыто более 2 тысяч вакансий, и безработица на рекордно низком уровне 2,6%", — сказал Путин.
Согласно отчету Росстата, в апреле безработными оставались два миллиона человек, причем доля женщин среди них составила 52,8%, а мужчин - 47,2%. Уровень безработицы среди женщин был выше, чем у мужчин - 2,8% против 2,4%.
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