Рынок под давлением

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Слабые рыночные настроения в сочетании с дивидендными гэпами оказывают давление на рынок. Индекс Мосбиржи во вторник упал на 2,51% до 3054,07 п., индекс РТС снизился на 2,32% до 1093,26 п.В аутсайдерах во вторник оказались акции Роснефти и Татнефти, по которым прошла дивидендная отсечка.Рубль умеренно укрепился на фоне сильных данных по внешней торговле России. Положительное сальдо внешней торговли январе-мае увеличилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2023 годом и составило 64,3 миллиардов долларов. Банк России 11 июля опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-июнь. Мы полагаем, что с учетом усилившихся сложностей с проведением трансграничных платежей за импорт, положительное сальдо счета текущих операций может стабилизироваться вблизи пяти миллиардов долларов в июне.Котировки золота продолжают консолидироваться вблизи годовых максимумов. Нетто-приток средств в ориентированные на инвестиции в золото биржевые фонды (ETF) оказался в июне положительным, составив 1,4 миллиарда долларов. Приток средств продолжился в июне второй месяц подряд, отмечает World Gold Council (WGC).Московская биржа расширяет линейку срочных инструментов за счет опционов на акции: инвесторы получат возможность заключать сделки с опционами на обыкновенные акции Аэрофлота, Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, МосЭнерго, а также на привилегированные акции Сургутнефтегаза и Татнефти.Сбербанк опубликовал позитивную отчетность по РПБУ за июнь 2024 года. Чистая прибыль в прошлом месяце выросла на 1% по сравнению с 2023 годом и составила 140 миллиардов рублей, что соответствует рентабельности капитала 24,8%. За I полугодие Сбербанк увеличил чистую прибыл на 5,6%, до 748,7 миллиарда руб.лейпри ROE 22,9%. Розничный кредитный портфель вырос на 2,6% до 16,8 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель повысился на 1,2% до 24,33 триллиона рублей. Количество клиентов Сбербанка превысило отметку в 109 миллионов активных клиентов, а число подписчиков СберПрайм составило 12,2 миллиона человек. Рост прибыли обусловлен в том числе внедрением новых бизнес-решений на основе искусственного интеллекта. Доля оплаты с использованием биометрического сервиса "Оплата улыбкой" в безналичном обороте банка с начала года увеличилась более чем в полтора раза и достигла пяти миллионов операций. Сервис позволяет оплатить товар, даже в отсутствии карты, наличных и смартфона. Сегодня бумаги Сбербанка последний день торгуются с дивидендом. Ожидаем, что в четверг на фоне с дивидендного гэпа по акциям Сбербанка индексы могут показать техническое снижение.
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Слабые рыночные настроения в сочетании с дивидендными гэпами оказывают давление на рынок. Индекс Мосбиржи во вторник упал на 2,51% до 3054,07 п., индекс РТС снизился на 2,32% до 1093,26 п.
В аутсайдерах во вторник оказались акции Роснефти и Татнефти, по которым прошла дивидендная отсечка.
Рубль умеренно укрепился на фоне сильных данных по внешней торговле России. Положительное сальдо внешней торговли январе-мае увеличилось на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2023 годом и составило 64,3 миллиардов долларов. Банк России 11 июля опубликует обновленную оценку по платежному балансу за январь-июнь. Мы полагаем, что с учетом усилившихся сложностей с проведением трансграничных платежей за импорт, положительное сальдо счета текущих операций может стабилизироваться вблизи пяти миллиардов долларов в июне.
Котировки золота продолжают консолидироваться вблизи годовых максимумов. Нетто-приток средств в ориентированные на инвестиции в золото биржевые фонды (ETF) оказался в июне положительным, составив 1,4 миллиарда долларов. Приток средств продолжился в июне второй месяц подряд, отмечает World Gold Council (WGC).
Московская биржа расширяет линейку срочных инструментов за счет опционов на акции: инвесторы получат возможность заключать сделки с опционами на обыкновенные акции Аэрофлота, Россетей, Ростелекома, РУСАЛа, МосЭнерго, а также на привилегированные акции Сургутнефтегаза и Татнефти.
Сбербанк опубликовал позитивную отчетность по РПБУ за июнь 2024 года. Чистая прибыль в прошлом месяце выросла на 1% по сравнению с 2023 годом и составила 140 миллиардов рублей, что соответствует рентабельности капитала 24,8%. За I полугодие Сбербанк увеличил чистую прибыл на 5,6%, до 748,7 миллиарда руб.лейпри ROE 22,9%. Розничный кредитный портфель вырос на 2,6% до 16,8 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель повысился на 1,2% до 24,33 триллиона рублей. Количество клиентов Сбербанка превысило отметку в 109 миллионов активных клиентов, а число подписчиков СберПрайм составило 12,2 миллиона человек. Рост прибыли обусловлен в том числе внедрением новых бизнес-решений на основе искусственного интеллекта. Доля оплаты с использованием биометрического сервиса "Оплата улыбкой" в безналичном обороте банка с начала года увеличилась более чем в полтора раза и достигла пяти миллионов операций. Сервис позволяет оплатить товар, даже в отсутствии карты, наличных и смартфона. Сегодня бумаги Сбербанка последний день торгуются с дивидендом. Ожидаем, что в четверг на фоне с дивидендного гэпа по акциям Сбербанка индексы могут показать техническое снижение.
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