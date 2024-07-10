https://1prime.ru/20240710/blinken-849994553.html

Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи

Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи - 10.07.2024, ПРАЙМ

Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи

Украина получает от западных стран достаточно помощи, заявил на мероприятии в рамках 75-го саммита НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:51+0300

2024-07-10T16:51+0300

2024-07-10T16:51+0300

вооружения

владимир зеленский

энтони блинкен

военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получает от западных стран достаточно помощи, заявил на мероприятии в рамках 75-го саммита НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.Владимир Зеленский в первый день саммита, 9 июля, жаловался на поставки вооружений. В частности, он отмечал, что Украине не хватает систем ПВО, танки Abrams не меняют ситуацию на поле боя, а истребителей F-16, которые еще даже не поставили, будет мало.На этом фоне Блинкену задали вопрос, достаточно ли Запад помогает Киеву."Я верю, что так и есть", - ответил госсекретарь.

https://1prime.ru/20240709/zelenskiy-849930823.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, энтони блинкен, военная помощь украине