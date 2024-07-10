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Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи - 10.07.2024, ПРАЙМ
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Украина получает от западных стран достаточно помощи, заявил на мероприятии в рамках 75-го саммита НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:51+0300
2024-07-10T16:51+0300
2024-07-10T16:51+0300
вооружения
владимир зеленский
энтони блинкен
военная помощь украине
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получает от западных стран достаточно помощи, заявил на мероприятии в рамках 75-го саммита НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.Владимир Зеленский в первый день саммита, 9 июля, жаловался на поставки вооружений. В частности, он отмечал, что Украине не хватает систем ПВО, танки Abrams не меняют ситуацию на поле боя, а истребителей F-16, которые еще даже не поставили, будет мало.На этом фоне Блинкену задали вопрос, достаточно ли Запад помогает Киеву."Я верю, что так и есть", - ответил госсекретарь.
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владимир зеленский, энтони блинкен, военная помощь украине
Вооружения, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, военная помощь Украине
Блинкен ответил на жалобы Зеленского о нехватке помощи
Блинкен после жалоб Зеленского о нехватке помощи заявил, что ее достаточно
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Украина получает от западных стран достаточно помощи, заявил на мероприятии в рамках 75-го саммита НАТО госсекретарь США Энтони Блинкен.
Владимир Зеленский в первый день саммита, 9 июля, жаловался на поставки вооружений. В частности, он отмечал, что Украине не хватает систем ПВО, танки Abrams не меняют ситуацию на поле боя, а истребителей F-16, которые еще даже не поставили, будет мало.
На этом фоне Блинкену задали вопрос, достаточно ли Запад помогает Киеву.
"Я верю, что так и есть", - ответил госсекретарь.
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