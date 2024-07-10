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Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств

Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств - 10.07.2024, ПРАЙМ

Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств

Акции саботажа и попытки убийств происходят в странах НАТО в последние месяцы, заявил в ходе мероприятия в рамках 75-го саммита альянса госсекретарь США Энтони... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:18+0300

2024-07-10T17:18+0300

2024-07-10T17:18+0300

энтони блинкен

россия

нато

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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Акции саботажа и попытки убийств происходят в странах НАТО в последние месяцы, заявил в ходе мероприятия в рамках 75-го саммита альянса госсекретарь США Энтони Блинкен.Он пояснил, что НАТО видела поджоги, акции саботажа, киберугрозы, дезинформацию, попытки убийств. По словам госсекретаря, вышеперечисленное якобы является "намеренной российской стратегией", которая призвана подорвать безопасность и единство блока. "Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал Блинкен.Москва категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.

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энтони блинкен, россия, нато