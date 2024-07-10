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Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств - 10.07.2024, ПРАЙМ
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств
Акции саботажа и попытки убийств происходят в странах НАТО в последние месяцы, заявил в ходе мероприятия в рамках 75-го саммита альянса госсекретарь США Энтони... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:18+0300
2024-07-10T17:18+0300
2024-07-10T17:18+0300
энтони блинкен
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нато
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ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Акции саботажа и попытки убийств происходят в странах НАТО в последние месяцы, заявил в ходе мероприятия в рамках 75-го саммита альянса госсекретарь США Энтони Блинкен.Он пояснил, что НАТО видела поджоги, акции саботажа, киберугрозы, дезинформацию, попытки убийств. По словам госсекретаря, вышеперечисленное якобы является "намеренной российской стратегией", которая призвана подорвать безопасность и единство блока. "Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал Блинкен.Москва категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.
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энтони блинкен, россия, нато
Энтони Блинкен, РОССИЯ, НАТО
Блинкен бездоказательно обвинил Россию в диверсиях и попытках убийств
Блинкен бездоказательно обвинил РФ в диверсиях и попытках убийств в странах НАТО
ВАШИНГТОН, 10 июл – ПРАЙМ. Акции саботажа и попытки убийств происходят в странах НАТО в последние месяцы, заявил в ходе мероприятия в рамках 75-го саммита альянса госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он пояснил, что НАТО видела поджоги, акции саботажа, киберугрозы, дезинформацию, попытки убийств. По словам госсекретаря, вышеперечисленное якобы является "намеренной российской стратегией", которая призвана подорвать безопасность и единство блока.
"Это не сработает, потому мы видим это и действуем", - сказал Блинкен.
Москва категорически отрицает причастность к подобного рода действиям.
Это другое. Блинкен сделал неожиданное заявление о России