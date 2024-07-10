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Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза - 10.07.2024, ПРАЙМ

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за неисправности у сухогруза, сообщило в среду министерство транспорта Турции. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T15:42+0300

2024-07-10T15:42+0300

2024-07-10T15:42+0300

босфорский пролив

транзит

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СТАМБУЛ, 10 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за неисправности у сухогруза, сообщило в среду министерство транспорта Турции. "Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у сухогруза Lionfish", - сообщило министерство в пресс-релизе. Судно ходит под флагом Турции.

босфорский пролив

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босфорский пролив, транзит