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Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза - 10.07.2024, ПРАЙМ
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за неисправности у сухогруза, сообщило в среду министерство транспорта Турции. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T15:42+0300
2024-07-10T15:42+0300
2024-07-10T15:42+0300
босфорский пролив
транзит
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СТАМБУЛ, 10 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за неисправности у сухогруза, сообщило в среду министерство транспорта Турции. "Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у сухогруза Lionfish", - сообщило министерство в пресс-релизе. Судно ходит под флагом Турции.
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босфорский пролив, транзит
Босфорский пролив, транзит
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза 10 июля
СТАМБУЛ, 10 июл - ПРАЙМ. Транзит судов через пролив Босфор в Стамбуле приостановлен в обе стороны из-за неисправности у сухогруза, сообщило в среду министерство транспорта Турции.
"Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у сухогруза Lionfish", - сообщило министерство в пресс-релизе.
Судно ходит под флагом Турции.