https://1prime.ru/20240710/briks--849997671.html
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС - 10.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:49+0300
2024-07-10T17:49+0300
2024-07-10T17:49+0300
брикс
валентина матвиенко
шос
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Их озлобление понятно. Вот у них уже, знаете, скулы ходят от злости, но ничего сделать они не могут, это точно", - сказала она в интервью "России 24". Однако спикер верхней палаты парламента уверена, что попытки Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчаются успехом. В это транснациональное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
https://1prime.ru/20240709/briks-849962226.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, валентина матвиенко, шос, россия
БРИКС, Валентина Матвиенко, ШОС, РОССИЯ
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Матвиенко: работа БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Их озлобление понятно. Вот у них уже, знаете, скулы ходят от злости, но ничего сделать они не могут, это точно", - сказала она в интервью "России 24".
Однако спикер верхней палаты парламента уверена, что попытки Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчаются успехом. В это транснациональное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
Премьер-министр Индии примет участие в саммите БРИКС в Казани