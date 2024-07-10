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Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС - 10.07.2024, ПРАЙМ
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС
Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:49+0300
2024-07-10T17:49+0300
брикс
валентина матвиенко
шос
россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Их озлобление понятно. Вот у них уже, знаете, скулы ходят от злости, но ничего сделать они не могут, это точно", - сказала она в интервью "России 24". Однако спикер верхней палаты парламента уверена, что попытки Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчаются успехом. В это транснациональное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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брикс, валентина матвиенко, шос, россия
БРИКС, Валентина Матвиенко, ШОС, РОССИЯ
17:49 10.07.2024
 
Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС

Матвиенко: работа БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Их озлобление понятно. Вот у них уже, знаете, скулы ходят от злости, но ничего сделать они не могут, это точно", - сказала она в интервью "России 24".
Однако спикер верхней палаты парламента уверена, что попытки Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчаются успехом. В это транснациональное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.
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БРИКСВалентина МатвиенкоШОСРОССИЯ
 
 
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