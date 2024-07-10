https://1prime.ru/20240710/briks--849997671.html

Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС

Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС - 10.07.2024, ПРАЙМ

Матвиенко рассказала о ревности и раздражении Запада из-за работы БРИКС

Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T17:49+0300

2024-07-10T17:49+0300

2024-07-10T17:49+0300

брикс

валентина матвиенко

шос

россия

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Работа объединения БРИКС вызывает ревность и серьезное раздражение Запада, поэтому они стараются давить на государства-члены организации, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "Их озлобление понятно. Вот у них уже, знаете, скулы ходят от злости, но ничего сделать они не могут, это точно", - сказала она в интервью "России 24". Однако спикер верхней палаты парламента уверена, что попытки Запада не допустить дальнейшего расширения БРИКС и ШОС не увенчаются успехом. В это транснациональное объединение входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. А с 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет.

https://1prime.ru/20240709/briks-849962226.html

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брикс, валентина матвиенко, шос, россия