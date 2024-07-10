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Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ
Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ
Новое правительство Великобритании не намерено отменять решение, согласно которому оно разрешает Украине применять британское оружие для атак на расположенные... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:30+0300
2024-07-10T09:30+0300
2024-07-10T09:30+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Новое правительство Великобритании не намерено отменять решение, согласно которому оно разрешает Украине применять британское оружие для атак на расположенные на территории России объекты. Об этом сообщает издание Financial Times. "(Британский премьер) Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство страны продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России", - сообщается в материале газеты.Кроме того, согласно материалу, переданное Киеву оружие должно "использоватся в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". В этой связи Стармер подчеркнул, что "Украина должна сама решать, как использовать его в этих оборонительных целях". Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию поставляемым ему оружием западные государства хотят развязать полномасштабную войну.
https://1prime.ru/20240615/britaniya-849203828.html
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Британия продолжит разрешать ВСУ наносить удары по России, пишут СМИ
FT: новое правительство Британии продолжит разрешать Киеву наносить удары по РФ
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Новое правительство Великобритании не намерено отменять решение, согласно которому оно разрешает Украине применять британское оружие для атак на расположенные на территории России объекты. Об этом сообщает издание Financial Times.
"(Британский премьер) Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство страны продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России", - сообщается в материале газеты.
Кроме того, согласно материалу, переданное Киеву оружие должно "использоватся в соответствии с международным гуманитарным правом" и в "оборонительных целях". В этой связи Стармер подчеркнул, что "Украина должна сама решать, как использовать его в этих оборонительных целях".
Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет говорил, посредством своего разрешения Киеву атаковать российскую территорию поставляемым ему оружием западные государства хотят развязать полномасштабную войну.
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