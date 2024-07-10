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ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:05+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе азартных игр и пари, сообщает ведомство. Уточняется, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской компании Pari, которая распространялась в интернете в августе-сентябре 2023 года - в ролике использовались фотографии людей. "Согласно Закону о рекламе использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари… Служба признала рекламу Pari ненадлежащей", - говорится в сообщении. Кроме того, ФАС назначила букмекеру штраф в соответствии с российским законодательством.
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фас рф, букмекеры
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
ФАС сообщила, что признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе азартных игр и пари, сообщает ведомство.
Уточняется, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской компании Pari, которая распространялась в интернете в августе-сентябре 2023 года - в ролике использовались фотографии людей.
"Согласно Закону о рекламе использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари… Служба признала рекламу Pari ненадлежащей", - говорится в сообщении.
Кроме того, ФАС назначила букмекеру штраф в соответствии с российским законодательством.