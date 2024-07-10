Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240710/bukmeker-849977673.html
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:05+0300
2024-07-10T10:05+0300
фас рф
букмекеры
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/46/828664647_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_f6561944d167387b8984ea17165f0523.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе азартных игр и пари, сообщает ведомство. Уточняется, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской компании Pari, которая распространялась в интернете в августе-сентябре 2023 года - в ролике использовались фотографии людей. "Согласно Закону о рекламе использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари… Служба признала рекламу Pari ненадлежащей", - говорится в сообщении. Кроме того, ФАС назначила букмекеру штраф в соответствии с российским законодательством.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82866/46/828664647_10:0:281:203_1920x0_80_0_0_b52a7781251f27cb7828d75e7b708245.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фас рф, букмекеры
ФАС РФ, букмекеры
10:05 10.07.2024
 
ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

ФАС сообщила, что признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

© Коллаж РИА НовостиБукмекеры
Букмекеры - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© Коллаж РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе азартных игр и пари, сообщает ведомство.
Уточняется, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской компании Pari, которая распространялась в интернете в августе-сентябре 2023 года - в ролике использовались фотографии людей.
"Согласно Закону о рекламе использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари… Служба признала рекламу Pari ненадлежащей", - говорится в сообщении.
Кроме того, ФАС назначила букмекеру штраф в соответствии с российским законодательством.
 
ФАС РФбукмекеры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала