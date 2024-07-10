https://1prime.ru/20240710/bukmeker-849977673.html

ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - 10.07.2024, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:05+0300

2024-07-10T10:05+0300

2024-07-10T10:05+0300

фас рф

букмекеры

https://cdnn.1prime.ru/img/82866/46/828664647_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_f6561944d167387b8984ea17165f0523.jpg

МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу букмекера Pari - в ней использовался образ человека, что запрещено в рекламе азартных игр и пари, сообщает ведомство. Уточняется, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу букмекерской компании Pari, которая распространялась в интернете в августе-сентябре 2023 года - в ролике использовались фотографии людей. "Согласно Закону о рекламе использование образа человека запрещено в рекламе азартных игр и пари… Служба признала рекламу Pari ненадлежащей", - говорится в сообщении. Кроме того, ФАС назначила букмекеру штраф в соответствии с российским законодательством.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, букмекеры