https://1prime.ru/20240710/byudzhet-849977397.html
Госдума продлила срок внесения проекта бюджета России на 2025-2027 годы
Госдума продлила срок внесения проекта бюджета России на 2025-2027 годы - 10.07.2024, ПРАЙМ
Госдума продлила срок внесения проекта бюджета России на 2025-2027 годы
Госдума приняла закон, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:00+0300
2024-07-10T10:00+0300
2024-07-10T10:00+0300
экономика
россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b14446f37f6fd0b135c03b53ca6c7995.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. Документ вносит в Бюджетный кодекс (БК) и другие законодательные акты различные изменения, в том числе касающиеся списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Закон также переносит в текущем году предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета на ближайшие три года с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые другим законом вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Потребуется серьезная детальная проработка с точки зрения влияния этих изменений на бюджеты всех уровней, пояснял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Закон также увеличивают с трех до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Также закон предусматривает зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года; а в федеральный бюджет – средств, конфискованных в рамках борьбы с коррупцией (сейчас эти средства зачисляются в бюджет Соцфонда РФ). Закон также распределяет поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды. А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенные до 2025 года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83557/77/835577794_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_586001e354f6979d7166a22947239b78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума
Экономика, РОССИЯ, Госдума
Госдума продлила срок внесения проекта бюджета России на 2025-2027 годы
ГД продлила до 1 октября срок внесения проекта бюджета РФ на 2025-2027 годы
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который переносит на 1 октября предельный срок внесения в текущем году проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, а также продлевает до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан.
Документ вносит в Бюджетный кодекс (БК) и другие законодательные акты различные изменения, в том числе касающиеся списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направления в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта.
Закон также переносит в текущем году предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета на ближайшие три года с 15 сентября на 1 октября. Это связано с изменениями, которые другим законом вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. Потребуется серьезная детальная проработка с точки зрения влияния этих изменений на бюджеты всех уровней, пояснял глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Закон также увеличивают с трех до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Также закон предусматривает зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года; а в федеральный бюджет – средств, конфискованных в рамках борьбы с коррупцией (сейчас эти средства зачисляются в бюджет Соцфонда РФ).
Закон также распределяет поступления по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды.
А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве, заключенные до 2025 года.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.