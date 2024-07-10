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ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель" - 10.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:42+0300
2024-07-10T13:42+0300
2024-07-10T13:43+0300
еврокомиссия
ес
украина
киев
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
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еврокомиссия, ес, украина, киев, замороженные российские активы
Еврокомиссия, ЕС, УКРАИНА, Киев, замороженные российские активы
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
ЕК: первый перевод Украине из доходов от активов РФ пройдёт "через пару недель"
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России