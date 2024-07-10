Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель" - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240710/dokhody-849986533.html
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель" - 10.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"
Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T13:42+0300
2024-07-10T13:43+0300
еврокомиссия
ес
украина
киев
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_f195642713fe1cbb1763d53c38aaa16d.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
https://1prime.ru/20240624/aktivy-849445454.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84176/96/841769626_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_4c87d26054dac09ed48606087c0c4eda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
еврокомиссия, ес, украина, киев, замороженные российские активы
Еврокомиссия, ЕС, УКРАИНА, Киев, замороженные российские активы
13:42 10.07.2024 (обновлено: 13:43 10.07.2024)
 
ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"

ЕК: первый перевод Украине из доходов от активов РФ пройдёт "через пару недель"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд.
С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 24.06.2024
В Венгрии осудили решение ЕС по доходам с активов России
24 июня, 15:50
 
ЕврокомиссияЕСУКРАИНАКиевзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала