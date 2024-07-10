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ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"

ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель" - 10.07.2024, ПРАЙМ

ЕС сделает первый перевод Киеву из доходов от активов РФ "за пару недель"

Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T13:42+0300

2024-07-10T13:42+0300

2024-07-10T13:43+0300

еврокомиссия

ес

украина

киев

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл – ПРАЙМ. Еврокомиссия рассчитывает перевести первый транш для Украины из доходов от замороженных активов "в следующие пару недель", сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Кристиан Виганд. С февраля 2022 года в западных странах заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры об их конфискации на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.

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украина

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еврокомиссия, ес, украина, киев, замороженные российские активы