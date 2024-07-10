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Совфед одобрил списание двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам

Совфед одобрил списание двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам - 10.07.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил списание двух третей долгов регионов по бюджетным кредитам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предполагает перенос с 15 сентября на 1 октября 2024 года предельного срока внесения проекта... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T12:55+0300

2024-07-10T12:55+0300

2024-07-10T13:01+0300

совфед

бюджет

долги

бюджетные кредиты

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МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предполагает перенос с 15 сентября на 1 октября 2024 года предельного срока внесения проекта федерального бюджета РФ на 2025-2027 годы, а также списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитами.Законом переносится предельный срок внесения правительством в Госдуму проекта трехлетнего бюджета с 15 сентября на 1 октября 2024 года. Это связано с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы. Их Совет Федерации также одобрил на заседании в среду.Изменения в Бюджетный кодекс РФ также предполагают списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам и направление в федеральный бюджет дополнительных доходов, возникающих в связи с введением пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ, а также акцизов на никотиновое сырье, на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания и на фармацевтическую субстанцию этилового спирта.Увеличивается с 3 до 10 лет срок софинансирования государством по программе долгосрочных сбережений граждан. В целях господдержки формирования долгосрочных сбережений федеральному бюджету могут предоставляться межбюджетные трансферты из бюджета Соцфонда РФ. Предусматривается также зачисление в местные бюджеты всех поступлений по туристическому налогу, который планируется ввести с 2025 года.Инициативой предполагается распределение поступлений по акцизу на природный газ для производства аммиака между федеральным и региональными бюджетами в пропорции 83% и 17%. Такой же норматив распределения доходов между центром и субъектами РФ сохраняется и в отношении дополнительных доходов, поступающих в связи планируемым повышением ставок НДПИ на калийные соли, железную руду, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды.А муниципальным образованиям с 2025 года предоставляется право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на финансирование муниципальных программ в рамках нацпроектов. Также вносятся изменения в целях ограничения ежегодного объема расходов субъектов РФ и муниципалитетов на исполнение концессионных обязательств. Эти ограничения не будут распространяться на концессионные соглашения, заключенные до 2025 года.Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки.

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совфед, бюджет, долги, бюджетные кредиты