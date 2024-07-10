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Цены на золото стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Цены на золото стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США
Цены на золото стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США - 10.07.2024, ПРАЙМ
Цены на золото стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США
Золото в среду торговалось в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на траекторию изменения... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:45+0300
2024-07-10T11:45+0300
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Золото в среду торговалось в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на траекторию изменения процентной ставки Федеральной резервной системы.Спот-цены на золото к 05.23 по Гринвичу выросли на 0,2%, до 2368,67 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX поднялись на 0,3%, до 2374,70 доллара.Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате заявил, что инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. Пауэлл выступит в палате представителей позднее в среду."В связи с недавними слабыми данными по США, все большее внимание уделяется сентябрьскому снижению ставки, но поскольку председателю ФРС все еще требуется больше благоприятных данных, дальнейший прогресс замедления инфляции будет необходим, чтобы укрепить уверенность руководителей ФРС в потенциальном снижении ставки", - сказал рыночный стратег IG Йип Джун Рон.Согласно данным CME Group FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 73%.Ожидается, что данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, которые должны выйти в четверг, покажут, что общая месячная инфляция составила 0,1%, а базовая - 0,2%. Годовая инфляция, как ожидается, составила 3,1% и 3,4% соответственно."Любое неожиданное возобновление ценового давления может поставить под сомнение борьбу ФРС с инфляцией, что может вызвать призывы к отсрочке процесса смягчения политики. Это может оказать давление на золото, в результате чего цены могут вновь упасть к уровню поддержки 2300 долларов", - сказал Йип.Глобальные торгуемые биржевые фонды золота, обеспеченные физическими активами, в июне второй месяц подряд зафиксировали приток средств за счет пополнения фондов, зарегистрированных в Европе и Азии, сообщил во вторник Всемирный совет по золоту.Спот-цены на серебро стабилизировались на уровне 30,80 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 985,85 доллара, а палладий понизился на 0,1%, до 979,31 доллара.
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
11:45 10.07.2024
 

Цены на золото стабилизировались перед выходом данных по инфляции в США

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Золото в среду торговалось в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ждут ключевых данных по инфляции в США, которые могут пролить свет на траекторию изменения процентной ставки Федеральной резервной системы.
Спот-цены на золото к 05.23 по Гринвичу выросли на 0,2%, до 2368,67 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX поднялись на 0,3%, до 2374,70 доллара.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате заявил, что инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики. Пауэлл выступит в палате представителей позднее в среду.
"В связи с недавними слабыми данными по США, все большее внимание уделяется сентябрьскому снижению ставки, но поскольку председателю ФРС все еще требуется больше благоприятных данных, дальнейший прогресс замедления инфляции будет необходим, чтобы укрепить уверенность руководителей ФРС в потенциальном снижении ставки", - сказал рыночный стратег IG Йип Джун Рон.
Согласно данным CME Group FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 73%.
Ожидается, что данные по индексу потребительских цен (CPI) за июнь, которые должны выйти в четверг, покажут, что общая месячная инфляция составила 0,1%, а базовая - 0,2%. Годовая инфляция, как ожидается, составила 3,1% и 3,4% соответственно.
"Любое неожиданное возобновление ценового давления может поставить под сомнение борьбу ФРС с инфляцией, что может вызвать призывы к отсрочке процесса смягчения политики. Это может оказать давление на золото, в результате чего цены могут вновь упасть к уровню поддержки 2300 долларов", - сказал Йип.
Глобальные торгуемые биржевые фонды золота, обеспеченные физическими активами, в июне второй месяц подряд зафиксировали приток средств за счет пополнения фондов, зарегистрированных в Европе и Азии, сообщил во вторник Всемирный совет по золоту.
Спот-цены на серебро стабилизировались на уровне 30,80 доллара за унцию, платина подорожала на 0,2%, до 985,85 доллара, а палладий понизился на 0,1%, до 979,31 доллара.
 
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