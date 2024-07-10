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Страны Балтии скоро предупредят Минск и Москву о выходе из энергосистемы - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Страны Балтии скоро предупредят Минск и Москву о выходе из энергосистемы
Страны Балтии скоро предупредят Минск и Москву о выходе из энергосистемы - 10.07.2024, ПРАЙМ
Страны Балтии скоро предупредят Минск и Москву о выходе из энергосистемы
Страны Балтии планируют в ближайшее время уведомить Россию и Белоруссию о полном отказе от энергосистемы БРЭЛЛ в 2023 году, говорится в заявлении министров... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T21:21+0300
2024-07-10T21:21+0300
энергетика
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эстония
белоруссия
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энергосистема
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Страны Балтии планируют в ближайшее время уведомить Россию и Белоруссию о полном отказе от энергосистемы БРЭЛЛ в 2023 году, говорится в заявлении министров энергетики Литвы, Латвии и Эстонии. "В ближайшие недели операторы системы передачи электроэнергии стран Балтии проинформируют остальных участников договора о совместном решении не продлевать договор о БРЭЛЛ", — говорится в заявлении, опубликованном министерством энергетики Литвы на сайте. В Минэнерго Литвы добавили, что после выхода из энергокольца БРЭЛЛ прибалтийские республики проведут тест изолированной работы и синхронизацию с сетями континентальной Европы.В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. 3 августа 2023 года Литва, Латвия и Эстония совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года. По словам премьера Эстонии Каи Каллас, страны Балтии хотят получить независимость от российской энергии, чтобы усилить "энергетическую безопасность" региона.Ожидается, что до 2025 года прибалтийские республики окончательно выйдут из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключатся к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
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литва, латвия, эстония, белоруссия, россия, энергосистема
Энергетика, ЛИТВА, ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, энергосистема
21:21 10.07.2024
 
Страны Балтии скоро предупредят Минск и Москву о выходе из энергосистемы

Страны Балтии скоро предупредят Москву и Минск о выходе из диной энергосистемы

© Unsplash/Dan-Marian-Stefan DoroghiВильнюс, Литва
Вильнюс, Литва
© Unsplash/Dan-Marian-Stefan Doroghi
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Страны Балтии планируют в ближайшее время уведомить Россию и Белоруссию о полном отказе от энергосистемы БРЭЛЛ в 2023 году, говорится в заявлении министров энергетики Литвы, Латвии и Эстонии.
"В ближайшие недели операторы системы передачи электроэнергии стран Балтии проинформируют остальных участников договора о совместном решении не продлевать договор о БРЭЛЛ", — говорится в заявлении, опубликованном министерством энергетики Литвы на сайте.
В Минэнерго Литвы добавили, что после выхода из энергокольца БРЭЛЛ прибалтийские республики проведут тест изолированной работы и синхронизацию с сетями континентальной Европы.
В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы.
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Власти Литвы подготовили план эвакуации Вильнюса из-за соседей
2 июля, 20:40
3 августа 2023 года Литва, Латвия и Эстония совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года. По словам премьера Эстонии Каи Каллас, страны Балтии хотят получить независимость от российской энергии, чтобы усилить "энергетическую безопасность" региона.
Ожидается, что до 2025 года прибалтийские республики окончательно выйдут из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключатся к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".
 
ЭнергетикаЛИТВАЛАТВИЯЭСТОНИЯБЕЛОРУССИЯРОССИЯэнергосистема
 
 
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