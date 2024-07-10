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Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов - 10.07.2024, ПРАЙМ
Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Последние события демонстрируют, что европейские страны "дрогнули" и начинают думать, как жить дальше. Об этом в своей статье для РИА Новости рассказал глава... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T08:31+0300
2024-07-10T08:31+0300
2024-07-10T08:31+0300
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ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Последние события демонстрируют, что европейские страны "дрогнули" и начинают думать, как жить дальше. Об этом в своей статье для РИА Новости рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Так, он отметил, что Европа опасается, что Россия начнет "сосредотачиваться", так как, по его словам, у нее достаточно экспертоного потенциала для снижения военной напряженности.Таким образом Гаврилов отметил, что в плане возвращения Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) к выполнению исконных задач мяч – на стороне "коллективного Запада". Он пояснил, что принципиальными условиями для такого является отказ от попыток укрепить свою безопасность за счёт безопасности других, а также бесповоротный отход от попыток "размывания" сферы компетенции ФСОБ.Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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Европа дрогнула и начала думать о своем будущем, считает Гаврилов
Гаврилов: последние события показали, что Европа думает, как жить дальше
ВЕНА, 10 июл - ПРАЙМ. Последние события демонстрируют, что европейские страны "дрогнули" и начинают думать, как жить дальше. Об этом в своей статье для РИА Новости рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Так, он отметил, что Европа опасается, что Россия начнет "сосредотачиваться", так как, по его словам, у нее достаточно экспертоного потенциала для снижения военной напряженности.
Таким образом Гаврилов отметил, что в плане возвращения Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) к выполнению исконных задач мяч – на стороне "коллективного Запада".
Он пояснил, что принципиальными условиями для такого является отказ от попыток укрепить свою безопасность за счёт безопасности других, а также бесповоротный отход от попыток "размывания" сферы компетенции ФСОБ.
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ
Полный текст статьи читайте на сайте ria.ru
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