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США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен - 10.07.2024, ПРАЙМ
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США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен - 10.07.2024, ПРАЙМ
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:40+0300
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вооружения
f-16
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Глава внешнеполитического ведомства выступил на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО. "Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", - сказал Блинкен.позднее Нидерланды, Дания и США сообщили, что Запад снабдит ВСУ целыми "эскадрильями" истребителей.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
https://1prime.ru/20240710/norvegiya-849990070.html
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f-16, энтони блинкен, украина, нато
Вооружения, F-16, Энтони Блинкен, УКРАИНА, НАТО
16:40 10.07.2024 (обновлено: 16:52 10.07.2024)
 
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен

Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, они поступят летом

© CC BY 2.0 / U.S. Embassy JerusalemГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Embassy Jerusalem
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО.
"Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", - сказал Блинкен.
позднее Нидерланды, Дания и США сообщили, что Запад снабдит ВСУ целыми "эскадрильями" истребителей.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
Флаг Норвегии
Норвегия передаст Киеву шесть F-16
14:58
 
ВооруженияF-16Энтони БлинкенУКРАИНАНАТО
 
 
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