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США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен - 10.07.2024, ПРАЙМ
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:40+0300
2024-07-10T16:40+0300
2024-07-10T16:52+0300
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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Глава внешнеполитического ведомства выступил на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО. "Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", - сказал Блинкен.позднее Нидерланды, Дания и США сообщили, что Запад снабдит ВСУ целыми "эскадрильями" истребителей.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
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f-16, энтони блинкен, украина, нато
Вооружения, F-16, Энтони Блинкен, УКРАИНА, НАТО
США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен
Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, они поступят летом
ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Глава внешнеполитического ведомства выступил на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО.
"Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", - сказал Блинкен.
позднее Нидерланды, Дания и США сообщили, что Запад снабдит ВСУ целыми "эскадрильями" истребителей.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.
Норвегия передаст Киеву шесть F-16