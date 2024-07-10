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США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен

США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен - 10.07.2024, ПРАЙМ

США и союзники прямо сейчас направляют Украине F-16, заявил Блинкен

Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:40+0300

2024-07-10T16:40+0300

2024-07-10T16:52+0300

вооружения

f-16

энтони блинкен

украина

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ВАШИНГТОН, 10 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и их союзники прямо сейчас отправляют истребители F-16 Киеву, они поступят летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Глава внешнеполитического ведомства выступил на мероприятии в рамках юбилейного саммита НАТО. "Пока мы сейчас говорим, идет передача истребителей F-16 из Дании, Нидерландов. Эти истребители будут летать в украинском небе этим летом", - сказал Блинкен.позднее Нидерланды, Дания и США сообщили, что Запад снабдит ВСУ целыми "эскадрильями" истребителей.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва будет рассматривать факт появления у ВСУ F-16, которые способны нести ядерное оружие, как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

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f-16, энтони блинкен, украина, нато