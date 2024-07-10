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ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты

ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты - 10.07.2024, ПРАЙМ

ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты

Авиакомпаниям для улучшения осведомленности пассажиров целесообразно разместить на официальных сайтах информацию о применяемых подходах динамического... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T16:12+0300

2024-07-10T16:12+0300

2024-07-10T16:12+0300

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпаниям для улучшения осведомленности пассажиров целесообразно разместить на официальных сайтах информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на билеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке, такое мнение РИА Новости выразила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС). "Для улучшения осведомленности пассажиров авиакомпаниям на официальных сайтах целесообразно разместить информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на авиабилеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке", - отметили в службе. ФАС добавила, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированными на доступность перелетов для всех граждан. Авиакомпания "Сибирь" уже разрабатывает коммерческую политику. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" представила концепцию по корректировкам в документ, описывающий механизм ценообразования. "Системной мерой, которая обеспечит прозрачность ценообразования, будут являться разработанные авиакомпаниями коммерческие (ценовые) политики. Они должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних перевозках в периоды повышенного спроса. Поэтому остальные российские авиакомпании, по мнению службы, должны последовать примеру данных перевозчиков", - заключили в службе. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. К работе планируется подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по оценке экономической целесообразности тарифов. Верхние границы цен на авиабилеты могут быть определены на отдельные категории билетов до конца года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фас рф, авиакомпании