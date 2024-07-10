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ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты - 10.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты
ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты
Авиакомпаниям для улучшения осведомленности пассажиров целесообразно разместить на официальных сайтах информацию о применяемых подходах динамического... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T16:12+0300
2024-07-10T16:12+0300
фас рф
авиакомпании
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпаниям для улучшения осведомленности пассажиров целесообразно разместить на официальных сайтах информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на билеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке, такое мнение РИА Новости выразила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС). "Для улучшения осведомленности пассажиров авиакомпаниям на официальных сайтах целесообразно разместить информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на авиабилеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке", - отметили в службе. ФАС добавила, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированными на доступность перелетов для всех граждан. Авиакомпания "Сибирь" уже разрабатывает коммерческую политику. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" представила концепцию по корректировкам в документ, описывающий механизм ценообразования. "Системной мерой, которая обеспечит прозрачность ценообразования, будут являться разработанные авиакомпаниями коммерческие (ценовые) политики. Они должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних перевозках в периоды повышенного спроса. Поэтому остальные российские авиакомпании, по мнению службы, должны последовать примеру данных перевозчиков", - заключили в службе. Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. К работе планируется подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по оценке экономической целесообразности тарифов. Верхние границы цен на авиабилеты могут быть определены на отдельные категории билетов до конца года.
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96
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7 495 645-6601
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фас рф, авиакомпании
ФАС РФ, авиакомпании
16:12 10.07.2024
 
ФАС рекомендовала авиакомпаниям объяснять ценообразование на билеты

ФАС: авиакомпаниям РФ стоит информировать на сайтах о подходах ценообразования

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Авиакомпаниям для улучшения осведомленности пассажиров целесообразно разместить на официальных сайтах информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на билеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке, такое мнение РИА Новости выразила Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС).
"Для улучшения осведомленности пассажиров авиакомпаниям на официальных сайтах целесообразно разместить информацию о применяемых подходах динамического ценообразования на авиабилеты, в том числе как сэкономить на авиаперевозке", - отметили в службе.
ФАС добавила, что принципы динамического ценообразования авиакомпаний должны быть прозрачными и ориентированными на доступность перелетов для всех граждан. Авиакомпания "Сибирь" уже разрабатывает коммерческую политику. Кроме того, авиакомпания "Аэрофлот" представила концепцию по корректировкам в документ, описывающий механизм ценообразования.
"Системной мерой, которая обеспечит прозрачность ценообразования, будут являться разработанные авиакомпаниями коммерческие (ценовые) политики. Они должны включать правила определения стартовой цены на авиабилеты и правила отклонения от нее, включая механизмы ограничения максимальных тарифов в эконом-классе на внутренних перевозках в периоды повышенного спроса. Поэтому остальные российские авиакомпании, по мнению службы, должны последовать примеру данных перевозчиков", - заключили в службе.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в комитете по транспорту Госдумы планируют установить "потолок" цен на авиабилеты. К работе планируется подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по оценке экономической целесообразности тарифов. Верхние границы цен на авиабилеты могут быть определены на отдельные категории билетов до конца года.
 
ФАС РФавиакомпании
 
 
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