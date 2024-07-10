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ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве

ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве - 10.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных российских военных в Москве, о чем сообщили в самом... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T10:17+0300

2024-07-10T10:17+0300

2024-07-10T10:29+0300

россия

украина

фсб

следственный комитет

теракт

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных российских военных в Москве, о чем сообщили в самом ведомстве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов… в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в г. Москве", - говорится в сообщении.В результате ФСБ задержала россиянина 1994 года рождения, который по заданию украинской разведки под видом курьера доставил потенциальным жертвам три взрывчатки большой мощности, которые были замаскированы в подарочную упаковку.Отмечается, что фигурант признал факт вербовки со стороны военной разведки Украины в мае текущего года. По его словам, он дал согласие исполнять поручения, связанные с подготовкой терактов в России за вознаграждение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении задержанного.

https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html

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россия, украина, фсб, следственный комитет, теракт