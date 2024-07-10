Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве - 10.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240710/fsb-849978186.html
ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве
ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве - 10.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных российских военных в Москве, о чем сообщили в самом... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T10:17+0300
2024-07-10T10:29+0300
россия
украина
фсб
следственный комитет
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/52/839955295_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_49020b9c47790c73cab656210e9bcc06.jpg
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных российских военных в Москве, о чем сообщили в самом ведомстве. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов… в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в г. Москве", - говорится в сообщении.В результате ФСБ задержала россиянина 1994 года рождения, который по заданию украинской разведки под видом курьера доставил потенциальным жертвам три взрывчатки большой мощности, которые были замаскированы в подарочную упаковку.Отмечается, что фигурант признал факт вербовки со стороны военной разведки Украины в мае текущего года. По его словам, он дал согласие исполнять поручения, связанные с подготовкой терактов в России за вознаграждение.Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении задержанного.
https://1prime.ru/20240708/fsb-849898448.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83995/52/839955295_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_a444ff51e06e9fad99fe94cd2c543800.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, фсб, следственный комитет, теракт
РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, Следственный комитет, теракт
10:17 10.07.2024 (обновлено: 10:29 10.07.2024)
 
ФСБ предотвратила попытку совершения Украиной терактов в Москве

ФСБ пресекла попытку Киева подорвать трех высокопоставленных военных РФ в Москве

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку спецслужб Украины подорвать трех высокопоставленных российских военных в Москве, о чем сообщили в самом ведомстве.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов… в отношении трех высокопоставленных военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации в г. Москве", - говорится в сообщении.
В результате ФСБ задержала россиянина 1994 года рождения, который по заданию украинской разведки под видом курьера доставил потенциальным жертвам три взрывчатки большой мощности, которые были замаскированы в подарочную упаковку.
Отмечается, что фигурант признал факт вербовки со стороны военной разведки Украины в мае текущего года. По его словам, он дал согласие исполнять поручения, связанные с подготовкой терактов в России за вознаграждение.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении задержанного.
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2024
ФСБ: спецслужбы ВСУ пытались угнать дальний бомбардировщик Ту-22М3
8 июля, 07:57
 
РОССИЯУКРАИНАФСБСледственный комитеттеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала