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Цены на газ в Европе растут

Цены на газ в Европе растут - 10.07.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе растут

Цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли в среду утром, так как прогнозы снижения выработки электроэнергии из возобновляемых источников повысили спрос | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T14:08+0300

2024-07-10T14:08+0300

2024-07-10T14:08+0300

рынки

мировой рынок газа

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Цены на газ в Нидерландах и Великобритании выросли в среду утром, так как прогнозы снижения выработки электроэнергии из возобновляемых источников повысили спрос на газ на газовых электростанциях.По состоянию на 08.19 по Гринвичу фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF в ближайшем месяце торговались с повышением на 0,35 евро, по 31,45 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Контракты с поставкой на следующий день поднялись на 0,36 евро, до 31,20 евро за мегаватт-час.В Великобритании контракт на поставку в следующем месяце подорожал на 1,2 пенса, до 73,6 пенса за терм."Ожидается, что производство на газовых электростанциях немного восстановится на фоне прогнозов снижения выработки электроэнергии из возобновляемых источников", - говорится в ежедневной аналитической заметке аналитиков Engie EnergyScan.По словам аналитиков, в среду в Германии ожидается выработка 21 735 МВт ветровой и солнечной энергии по сравнению с 25 813 МВт во вторник. В Великобритании пиковая ветровая генерация прогнозируется на уровне 10,2 ГВт в среду и снизится до 9,1 ГВт в четверг, свидетельствуют данные Elexon."Драйверы со стороны предложения остаются преимущественно медвежьими, высокий объем добычи в Норвегии и продолжающийся рост импорта из Великобритании поддерживают заполнение хранилищ на необходимом уровне в преддверии зимы", - сказал аналитик LSEG Уэйн Брайан.Согласно последним данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы заполнены на 79,6%.Французский терминал Monitor LNG все еще не отгружает газ после технического обслуживания, которое должно было закончиться 8 июля, но было продлено до 22 июля, а немецкий терминал Wilhelmshaven также не работает из-за техобслуживания.Углеродные кредиты торговались с повышением на 0,74 евро, по 69,30 евро за тонну.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, мировой рынок газа