https://1prime.ru/20240710/gaz-850001640.html

OMV предоставила Минэнерго Австрии доступ к контрактам на газ из РФ

OMV предоставила Минэнерго Австрии доступ к контрактам на газ из РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ

OMV предоставила Минэнерго Австрии доступ к контрактам на газ из РФ

Австрийская нефтегазовая компания OMV предоставила спецкомиссии, созданной министерством энергетики Австрии, доступ к контрактам на поставку газа из России,... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T21:04+0300

2024-07-10T21:04+0300

2024-07-10T21:04+0300

энергетика

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ВЕНА, 10 июл — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV предоставила спецкомиссии, созданной министерством энергетики Австрии, доступ к контрактам на поставку газа из России, сообщил австрийский телеканал ORF. Как сообщила австрийская газета der Standard во вторник, специальная комиссия, созданная министерством энергетики Австрии, изучит газовые контракты с "Газпромом", чтобы выяснить, возможен ли выход из них. Компания OMV полностью выполнила запрос министерства о раскрытии информации о контрактах. Бизнес-решения OMV остаются незатронутыми комиссией, цитирует телеканал ответ компании на запрос APA."OMV последовательно диверсифицирует портфель поставок газа с 2022 года и может выполнить свои обязательства по поставкам при любом сценарии поставок... Все контрактные клиенты могут быть полностью обеспечены нероссийским газом", - добавили в компании. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа. Австрия по-прежнему импортирует наибольшую часть газа именно из России. В марте 2024 года доля газа из РФ в импорте составляла 93%, в апреле — 81%, а в мае, по последним данным, — 90%. По данным издания, в абсолютных цифрах Австрия с марта по май текущего года импортировала из России больше газа, чем когда-либо с июня 2022 года.

https://1prime.ru/20240626/omv-849500573.html

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австрия, газ, россия, omv