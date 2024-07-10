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В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму
В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму - 10.07.2024, ПРАЙМ
В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму
Газовые хранилища Германии при экстремально низких температур зимой могут опустеть уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей... | 10.07.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газовые хранилища Германии при экстремально низких температур зимой могут опустеть уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES). Объединение операторов немецких хранилищ газа и водорода, на которых приходится более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти во всём Европейском Союзе, опубликовало три сценария расходования газа на предстоящую зиму: первые два сценария предполагают нормальную или теплую зиму, то хранилища останутся заполнены на 35-69%. Третий сценарий, экстремальные низкие температуры зимой, уже не столь оптимистичен. Согласно расчетам, нехватка газа при экстремально низких температурах в отдельные дни составит около 20% от его потребления в Германии. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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газ, потолок цен на газ, фрг
Энергетика, Газ, потолок цен на газ, ФРГ
В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму
INES: газохранилища ФРГ при холодной зиме могут опустеть к февралю 2025 года
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газовые хранилища Германии при экстремально низких температур зимой могут опустеть уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES).
Объединение операторов немецких хранилищ газа и водорода, на которых приходится более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти во всём Европейском Союзе, опубликовало три сценария расходования газа на предстоящую зиму: первые два сценария предполагают нормальную или теплую зиму, то хранилища останутся заполнены на 35-69%. Третий сценарий, экстремальные низкие температуры зимой, уже не столь оптимистичен.
Согласно расчетам, нехватка газа при экстремально низких температурах в отдельные дни составит около 20% от его потребления в Германии.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля".
"Перекрой им газ": решение Запада по Украине возмутило турок
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.