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В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму

В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму - 10.07.2024, ПРАЙМ

В ФРГ сделали неутешительный прогноз по запасам газа на зиму

Газовые хранилища Германии при экстремально низких температур зимой могут опустеть уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T18:44+0300

2024-07-10T18:44+0300

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энергетика

газ

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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Газовые хранилища Германии при экстремально низких температур зимой могут опустеть уже к началу февраля 2025 года, сообщает объединение представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. V. (INES). Объединение операторов немецких хранилищ газа и водорода, на которых приходится более 90% мощностей по хранению газа в Германии и около четверти во всём Европейском Союзе, опубликовало три сценария расходования газа на предстоящую зиму: первые два сценария предполагают нормальную или теплую зиму, то хранилища останутся заполнены на 35-69%. Третий сценарий, экстремальные низкие температуры зимой, уже не столь оптимистичен. Согласно расчетам, нехватка газа при экстремально низких температурах в отдельные дни составит около 20% от его потребления в Германии. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

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