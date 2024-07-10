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Госдума проиндексировала акцизы на табачную продукцию

Госдума проиндексировала акцизы на табачную продукцию - 10.07.2024, ПРАЙМ

Госдума проиндексировала акцизы на табачную продукцию

Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на 4% в ближайшие три года. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:50+0300

2024-07-10T09:50+0300

2024-07-10T09:50+0300

налоги

госдума

табак

акциз

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий, в частности, ежегодную индексацию акцизов на табачную продукцию на 4% в ближайшие три года. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он устанавливает акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) на 2025 год в размере 4 657 рублей за килограмм, на 2026 год - 4 843 рубля, на 2027 год - 5 037 рублей. При этом акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, в 2025 году составит 9 807 рублей за килограмм, в 2026 году - 10 199 рублей, в 2027 году - 10 607 рублей; а на жидкости для электронных систем доставки никотина - 44 рубля, 46 рублей и 48 рублей за миллиграмм соответственно. Ставка акциза на сигары на 2025 год составит 315 рублей за штуку, в 2026 году - 328 рублей, в 2027 году - 341 рубль; на сигариллы (сигариты), биди, кретек - соответственно 4 485 рублей, 4 664 рубля и 4 851 рубль за тысячу штук. Для сигарет и папирос ставка акциза на 2025 год определена в 2 945 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за тысячу штук; на 2026 год - 3 063 рубля плюс 16%, но не менее 4 160 рублей; на 2027 год - 3 186 рублей плюс 16%, но не менее 4 326 рублей. Помимо этого, вводится акциз на никотиновое сырье: на 2025 год в размере 2,2 рубля за миллиграмм, на 2026 год - 2,3 рубля, на 2027 год - 2,4 рубля; на бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания - 925 рублей, 962 рубля и 1000 рублей за килограмм соответственно. При реализации таких смесей и жидкостей для электронных систем доставки никотина предусмотрена возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции. Кроме того, вводится госпошлина в размере 3500 рублей за выдачу свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с никотиновым сырьем. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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госдума, табак, акциз