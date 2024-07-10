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Госдума ввела ежегодную выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
Госдума ввела ежегодную выплату работающим россиянам с двумя и более детьми - 10.07.2024, ПРАЙМ
Госдума ввела ежегодную выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
Госдума приняла закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полтора... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:57+0300
2024-07-10T09:57+0300
2024-07-10T09:58+0300
госдума
дети
выплаты
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума. Документ устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства. Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года. Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Этот вид поддержки Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года. Выплата будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.
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ПРАЙМ
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госдума, дети, выплаты
Госдума ввела ежегодную выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
ГД приняла закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон о ежегодной семейной выплате работающим гражданам РФ, имеющим двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума.
Документ устанавливает основания для назначения ежегодной выплаты работающим родителям (усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей. Выплата предоставляется гражданам России, которые постоянно проживают на ее территории, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.
Размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Таким образом, разница между 13% и 6% налога будет возвращаться семье по итогам года.
Гражданин вправе подать в территориальный орган Соцфонда РФ заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, в котором исчислен НДФЛ. Выплата производится каждому из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, при условии, что у них нет задолженности по уплате алиментов. Этот вид поддержки Минфин сравнивал с "кешбэком" или с выплатой "тринадцатой зарплаты" по итогам года.
Выплата будет перечисляться на счет заявителя, открытый в российской кредитной организации. При этом не будет взиматься плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление выплаты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. При этом налоговая база для расчетов выплаты будет сформирована в 2025 году.