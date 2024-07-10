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Госдума повысила НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые

Госдума повысила НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые - 10.07.2024, ПРАЙМ

Госдума повысила НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые

Госдума приняла закон, предусматривающий с 2025 года повышение НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые. | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T09:48+0300

2024-07-10T09:48+0300

2024-07-10T09:48+0300

россия

госдума

алмазы

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий с 2025 года повышение НДПИ на алмазы и некоторые другие полезные ископаемые. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ, в том числе увеличивает адвалорную ставку НДПИ при добыче алмазов и других драгоценных и полудрагоценных камней с 8% до 8,4%, а НДПИ на железную руду - с 4,8% до 6,7%. Одновременно вводится надбавка к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем 1900 долларов за тройскую унцию. При этом для коксующегося и энергетического углей вводится дополнительная надбавка к ставке НДПИ в случае, когда цены в морских портах Дальневосточного федерального округа, Северо-Запада и Юга России превысят установленное пороговое значение. Для энергического угля это значение составит 120 долларов за тонну, для коксующегося - 167 долларов. При этом по энергоуглю НДПИ не будет повышаться в отношении поставок, которые идут на внутренний рынок, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. А для антрацита вводится рентный коэффициент к НДПИ в случае, когда средняя цена на него в портах РФ превысит 135 долларов за тонну. По предложению бизнеса для новых проектов в Красноярском крае по разработке "бедных" руд не будет применяться фиксированное значение НДПИ: ставка этого налога будет исчисляться как 6% от рыночных цен "корзины" соответствующих металлов, говорил также Сазанов. Речь идет о многокомпонентной комплексной руде, содержащей медь, никель и металлы платиновой группы, добываемой на участках недр со степенью выработанности запасов менее 1% на начало 2024 года. При этом содержание меди в такой руде не должно превышать 0,5%, а никеля - 0,35%. Изменяется и расчет НДПИ при добыче фосфорных руд и калийных солей. Будет применяться формула с использованием коэффициентов, привязанных к экспортным котировкам калия на FOB Балтика и Черное море, а фосфатов – на FOB Марокко, и учетом содержания в руде хлорида калия и оксида фосфора. Одновременно вводится надбавка к НДПИ, если цена калия превышает 300 долларов за тонну, а фосфатов - 200 долларов. А для вводимого акциза на газ, приобретаемый для производства аммиака, вместо фиксированной ставки (2400 рублей за тысячу кубов) вводится формула, привязанная к экспортной цене карбамида на Балтике. Полученное по формуле значение будет умножаться на ставку 6,5%, а если цена на газ превысит 300 долларов за тонну, то с этого превышения будет браться НДПИ по ставке 12%. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20240703/almazy-849723657.html

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россия, госдума, алмазы