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Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду

Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду - 10.07.2024, ПРАЙМ

Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду

Европейские фондовые индексы в среду, так как на первый план выходят отчеты о прибыли компаний. Кроме того, инвесторы ждут второго выступления председателя... | 10.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-10T11:50+0300

2024-07-10T11:50+0300

2024-07-10T11:50+0300

рынки

фондовые рынки европы

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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду, так как на первый план выходят отчеты о прибыли компаний. Кроме того, инвесторы ждут второго выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2%, причем акции компаний сферы туризма и развлечений прибавили 0,6%.Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате во вторник заявил, что, хотя инфляция остается выше целевых 2%, инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.Позднее в среду Пауэлл выступит в палате представителей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, фондовые рынки европы