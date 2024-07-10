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Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду
Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду - 10.07.2024, ПРАЙМ
Панъевропейский STOXX 600 вырос в среду
Европейские фондовые индексы в среду, так как на первый план выходят отчеты о прибыли компаний. Кроме того, инвесторы ждут второго выступления председателя... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:50+0300
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2024-07-10T11:50+0300
рынки
фондовые рынки европы
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду, так как на первый план выходят отчеты о прибыли компаний. Кроме того, инвесторы ждут второго выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе.Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2%, причем акции компаний сферы туризма и развлечений прибавили 0,6%.Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате во вторник заявил, что, хотя инфляция остается выше целевых 2%, инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.Позднее в среду Пауэлл выступит в палате представителей.
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рынки, фондовые рынки европы
Рынки, фондовые рынки Европы
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы в среду, так как на первый план выходят отчеты о прибыли компаний. Кроме того, инвесторы ждут второго выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в конгрессе.
Панъевропейский индекс STOXX 600 к 07.11 по Гринвичу вырос на 0,2%, причем акции компаний сферы туризма и развлечений прибавили 0,6%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в сенате во вторник заявил, что, хотя инфляция остается выше целевых 2%, инфляционная ситуация в последние месяцы улучшается, а "дальнейшие позитивные данные укрепят" аргументы в пользу более мягкой денежно-кредитной политики.
Позднее в среду Пауэлл выступит в палате представителей.