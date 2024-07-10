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РБК: россияне отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки
РБК: россияне отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки - 10.07.2024, ПРАЙМ
РБК: россияне отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки
Две трети россиян (66 процентов) приняли решение отложить приобретение жилья на фоне отмены льготной ипотеки, сообщает РБК со ссылкой на данные финансового... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T09:01+0300
2024-07-10T09:01+0300
2024-07-10T09:27+0300
недвижимость
россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Две трети россиян (66 процентов) приняли решение отложить приобретение жилья на фоне отмены льготной ипотеки, сообщает РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни".Отмечается, что 11 процентов респондентов решили взять ипотеку раньше, чтобы успеть воспользоваться программами. Около трети россиян (31 процент) планируют приобрести недвижимость в ближайшие три года, большинство из них предпочитают ипотечный кредит (55 процентов), однако некоторые планируют использовать собственные сбережения (27 процентов) или выручку от продажи другой недвижимости (18 процентов) для оплаты жилья.Кроме того, при выборе недвижимости, основными критериями для россиян являются цена, расположение и отделка квартиры.Ранее 1 июля 2024 года масштабная программа льготной ипотеки прекратила свое действие, а программа семейной ипотеки может быть продлена до 2030 года, но на новых условиях.
https://1prime.ru/20240709/ipoteka-849957072.html
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россия, недвижимость, ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, Недвижимость, ипотека
РБК: россияне отложили покупку жилья из-за отмены льготной ипотеки
"Сравни": 66% россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ.
Две трети россиян (66 процентов) приняли решение отложить приобретение жилья на фоне отмены льготной ипотеки, сообщает
РБК со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни".
Отмечается, что 11 процентов респондентов решили взять ипотеку раньше, чтобы успеть воспользоваться программами. Около трети россиян (31 процент) планируют приобрести недвижимость в ближайшие три года, большинство из них предпочитают ипотечный кредит (55 процентов), однако некоторые планируют использовать собственные сбережения (27 процентов) или выручку от продажи другой недвижимости (18 процентов) для оплаты жилья.
Кроме того, при выборе недвижимости, основными критериями для россиян являются цена, расположение и отделка квартиры.
Ранее 1 июля 2024 года масштабная программа льготной ипотеки прекратила свое действие, а программа семейной ипотеки может быть продлена до 2030 года, но на новых условиях.
Названы города, где сильнее подорожало жилье за время льготной ипотеки