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"Сбер" отменил требование субсидирования "Семейной ипотеки" от застройщиков
"Сбер" отменил требование субсидирования "Семейной ипотеки" от застройщиков - 10.07.2024, ПРАЙМ
"Сбер" отменил требование субсидирования "Семейной ипотеки" от застройщиков
Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы "Семейная ипотека" со стороны застройщиков на Домклик, сообщили в пресс-службе банка. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T18:51+0300
2024-07-10T18:51+0300
2024-07-10T18:51+0300
недвижимость
россия
семейная ипотека
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МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы "Семейная ипотека" со стороны застройщиков на Домклик, сообщили в пресс-службе банка. "Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы "Семейная ипотека" со стороны застройщиков на Домклик", — сказано в сообщении. Указывается, что такое решение принято банком в связи с увеличением размера возмещения на 0,5 процентных пункта со стороны правительства РФ по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья от застройщиков. "Благодаря этим изменениям, девелоперы смогут снизить свои расходы, что позитивно отразиться на рынке", — добавили в сообщении. В "Сбере" напомнили, что банк ввел требование субсидирования льготных программ от застройщиков в январе в связи с регуляторными мерами правительства и ЦБ по охлаждению рынка новостроек.
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россия, семейная ипотека, сбербанк
Недвижимость, РОССИЯ, семейная ипотека, Сбербанк
"Сбер" отменил требование субсидирования "Семейной ипотеки" от застройщиков
"Сбер" отменил требование субсидирования семейной ипотеки от застройщиков
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы "Семейная ипотека" со стороны застройщиков на Домклик, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбербанк полностью отменяет требование субсидирования льготной программы "Семейная ипотека" со стороны застройщиков на Домклик", — сказано в сообщении.
Указывается, что такое решение принято банком в связи с увеличением размера возмещения на 0,5 процентных пункта со стороны правительства РФ по кредитам на приобретение готового и строящегося жилья от застройщиков.
"Благодаря этим изменениям, девелоперы смогут снизить свои расходы, что позитивно отразиться на рынке", — добавили в сообщении.
Банки начали принимать заявки по обновленной программе семейной ипотеки
В "Сбере" напомнили, что банк ввел требование субсидирования льготных программ от застройщиков в январе в связи с регуляторными мерами правительства и ЦБ по охлаждению рынка новостроек.