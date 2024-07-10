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Российский истребитель пресек нарушение норвежским самолетом границы с РФ
Российский истребитель пресек нарушение норвежским самолетом границы с РФ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Российский истребитель пресек нарушение норвежским самолетом границы с РФ
Российский истребитель МиГ-31 подняли в воздух на фоне приближения к госгранице военного самолета Р-8А "Посейдон" из Норвегии, пролетавшего над Баренцевым... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T14:50+0300
2024-07-10T14:50+0300
2024-07-10T14:50+0300
россия
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российский истребитель МиГ-31 подняли в воздух на фоне приближения к госгранице военного самолета Р-8А "Посейдон" из Норвегии, пролетавшего над Баренцевым морем. Об этом заявили в Министерстве обороны России.В то же время в ведомстве уточнили, что нарушение границы не было допущено. Также отмечается, что при приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся, из-за чего самолет ВС России вернулся на аэродром базирования.В Минобороны расказали, что российский истребитель не нарушил международные правила использования воздушного пространства.
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россия, минобороны, норвегия
РОССИЯ, Минобороны, НОРВЕГИЯ
Российский истребитель пресек нарушение норвежским самолетом границы с РФ
Минобороны: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Российский истребитель МиГ-31 подняли в воздух на фоне приближения к госгранице военного самолета Р-8А "Посейдон" из Норвегии, пролетавшего над Баренцевым морем. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
В то же время в ведомстве уточнили, что нарушение границы не было допущено. Также отмечается, что при приближении российского истребителя норвежский самолет развернулся, из-за чего самолет ВС России вернулся на аэродром базирования.
В Минобороны расказали, что российский истребитель не нарушил международные правила использования воздушного пространства.