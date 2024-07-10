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Киев надеется привлечь до 15 млрд долларов в "оборонку", пишет СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ
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Киев надеется привлечь до 15 млрд долларов в "оборонку", пишет СМИ
Киев надеется привлечь до 15 млрд долларов в "оборонку", пишет СМИ - 10.07.2024, ПРАЙМ
Киев надеется привлечь до 15 млрд долларов в "оборонку", пишет СМИ
Киев надеется привлечь еще до 15 миллиардов долларов инвестиций для финансирования своей оборонной промышленности, сообщает портал DefenseOne со ссылкой на... | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T11:53+0300
2024-07-10T11:53+0300
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украина
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Киев надеется привлечь еще до 15 миллиардов долларов инвестиций для финансирования своей оборонной промышленности, сообщает портал DefenseOne со ссылкой на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Отмечается, что Камышин заявил о готовности украинского ВПК к масштабному производству сухопутных беспилотников, для чего Киев хотел бы привлечь более 10 миллиардов долларов инвестиций. "Камышин, выступая на открытии американского офиса украинского государственного оборонного конгломерата "Укроборонпром", сказал, что хочет получить еще 10-15 миллиардов долларов в виде инвестиций в украинскую оружейную промышленность", - говорится в публикации. Камышин заверил потенциальных доноров, украинские специалисты в настоящий момент могут выпускать несколько десятков дронов, но при должном уровне финансирования, который должны обеспечить западные партнеры, выпуск продукции может возрасти до сотен единиц. Отрезок времени, за который украинский ВПК выпускает указанное количество техники не указывается. При этом украинский министр пожаловался, что как минимум два раза в неделю украинские оборонные предприятия подвергаются атакам.
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украина, впк, финансы
Вооружения, УКРАИНА, ВПК, Финансы
11:53 10.07.2024
 
Киев надеется привлечь до 15 млрд долларов в "оборонку", пишет СМИ

DO: Киев надеется привлечь до $15 млрд инвестиций в оборонную промышленность

© Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Киев надеется привлечь еще до 15 миллиардов долларов инвестиций для финансирования своей оборонной промышленности, сообщает портал DefenseOne со ссылкой на украинского министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
Отмечается, что Камышин заявил о готовности украинского ВПК к масштабному производству сухопутных беспилотников, для чего Киев хотел бы привлечь более 10 миллиардов долларов инвестиций.
"Камышин, выступая на открытии американского офиса украинского государственного оборонного конгломерата "Укроборонпром", сказал, что хочет получить еще 10-15 миллиардов долларов в виде инвестиций в украинскую оружейную промышленность", - говорится в публикации.
Камышин заверил потенциальных доноров, украинские специалисты в настоящий момент могут выпускать несколько десятков дронов, но при должном уровне финансирования, который должны обеспечить западные партнеры, выпуск продукции может возрасти до сотен единиц. Отрезок времени, за который украинский ВПК выпускает указанное количество техники не указывается. При этом украинский министр пожаловался, что как минимум два раза в неделю украинские оборонные предприятия подвергаются атакам.
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