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Котяков отметил рост численности занятых в России
Котяков отметил рост численности занятых в России - 10.07.2024, ПРАЙМ
Котяков отметил рост численности занятых в России
Численность занятых в РФ возросла на 3,7 миллиона человек с 2019 года, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. | 10.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-10T17:00+0300
2024-07-10T17:00+0300
2024-07-10T17:11+0300
антон котяков
работа
занятость
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МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Численность занятых в РФ возросла на 3,7 миллиона человек с 2019 года, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. "С 2019 года, допандемийного периода, численность занятых возросла на 3,7 миллиона человек", - заявил Котяков на встрече кабмина с президентом России Владимиром Путиным в режиме ВКС. Он добавил, что Минтруд РФ фиксирует постоянную динамику роста занятых в РФ."По итогам мая у нас сумма, количество граждан увеличилось еще на 100 тысяч человек до 74,1 миллионов. Но мы видим, что спрос по профессиям растет неравномерно", - сказал министр.Котяков отметил, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли и строительства.Ранее Путин отметил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6% - число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, против 73,4 миллиона работающих граждан годом ранее.
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антон котяков, работа, занятость
Антон Котяков, работа, занятость
Котяков отметил рост численности занятых в России
Котяков: численность занятых в России возросла на 3,7 млн человек с 2019 года
МОСКВА, 10 июл - ПРАЙМ. Численность занятых в РФ возросла на 3,7 миллиона человек с 2019 года, сказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.
"С 2019 года, допандемийного периода, численность занятых возросла на 3,7 миллиона человек", - заявил Котяков на встрече кабмина с президентом России Владимиром Путиным в режиме ВКС.
Он добавил, что Минтруд РФ фиксирует постоянную динамику роста занятых в РФ.
"По итогам мая у нас сумма, количество граждан увеличилось еще на 100 тысяч человек до 74,1 миллионов. Но мы видим, что спрос по профессиям растет неравномерно", - сказал министр.
Котяков отметил, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие, инженеры для промышленности, представители добывающей отрасли и строительства.
Ранее Путин отметил, что безработица в России находится на рекордно низком уровне и составляет 2,6% - число работающих россиян выросло и достигло 74,1 миллиона, против 73,4 миллиона работающих граждан годом ранее.
Медведев призвал следить за справедливостью зарплат в России